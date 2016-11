> Home > Politik > International Heute, 15:06h Teilen: | Proposition 60 Kalifornier lehnen Bareback-Verbot in Pornos ab "Barebacula" darf weiterhin beißen (Bild: Lucas Entertainment) Bei Volksentscheiden haben die Wähler für die Legalisierung von Marihuana, für die Todesstrafe, aber gegen eine Kondompflicht in Pornofilmen gestimmt.



Die Wähler im US-Bundesstaat Kalifornien haben am Dienstag mehrheitlich den Volksentscheid Proposition 60 abgelehnt, der die Nutzung von Kondomen in Porno-Filmen, die im Bundesstaat gedreht werden, zur Pflicht gemacht hätte – sowohl bei Vaginal- als auch bei Anal-Sex. Nach Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen liegen die Gegner des Kondom-Zwangs mit 54,0 Prozent uneinholbar vorne. Insgesamt haben damit über 4,4 Millionen Kalifornier gegen das Bareback-Verbot gestimmt. Die Abstimmung fand parallel zu den Präsidentschaftswahlen statt, die Donald Trump für sich entschieden hat (queer.de berichtete).



Erklärtes Ziel des Gesetzes war es, Pornodarsteller vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Die Kondome hätten in den Filmen zwar nicht ausdrücklich gezeigt werden müssen, allerdings hätten Produzenten bei Filmen ohne "sichtbare Kondome" beweisen müssen, dass sie sich an das Gesetz gehalten haben. Das schwule Label "Falcon" hatte bereits 2014 einen Pornofilm veröffentlicht, in dem die Darsteller Safer Sex hatten, die Kondome aber durch digitale Nachbearbeitung aus dem Film entfernt worden sind (queer.de berichtete).



Die Initiative für den Volksentscheid war von der Organisation Aids Healthcare Foundation (AHF) aus Los Angeles ausgegangen. Sie hatte bereits 2012 ein Referendum im Bezirk Los Angeles erzwungen, in dem 56 Prozent der Bevölkerung für ein Bareback-Verbot stimmte. Teile der Porno-Industrie haben daraufhin bereits damit begonnen, ihre Produktion in Nachbarbezirke oder nach Las Vegas oder Florida zu verlagern. Fortsetzung nach Anzeige





LGBTI-Organisation warben für ein "Nein" Neben der Pornoindustrie lehnten auch mehre LGBTI-Organisationen das Verbot ab, unter ihnen die Gay Asian Pacific Alliance, Transgender Law Center oder Equality California. Die Aktivisten befürchteten, dass mit der Kondompflicht die Pornoproduktion in den Untergrund gedrängt werde und damit die bereits existierenden kalifornischen Gesundheitsstandards umgangen werden könnten. Auch mehrere HIV-Gruppen wie die San Francisco AIDS Foundation lehnten Proposition 60 ab, ebenso wie die demokratische und die republikanische Partei sowie die meisten kalifornischen Zeitungen. Die "Los Angeles Times" begründete die Ablehnung mit der Befürchtung, dass das Gesetz "jeden Kalifornier zu einem potenziellen Kondom-Cop macht", der damit Geld verdienen könne, Pornoproduzenten anzuzeigen.



Insgesamt mussten die Kalifornier am Dienstag bei 17 Volksentscheiden ihre Meinung kundtun. Am meisten beachtet wurde dabei Proposition 64, eine Abstimmung über die Legalisierung und Besteuerung von Cannabis. 56 Prozent der Wähler befürworteten dieses Vorhaben, das jedes Jahr eine Milliarde Dollar an Steuern in den klammen Staatshaushalt spülen soll. Dieser Volksentscheid hatte viele prominente Befürworter, darunter etwa Rapper Snoop Dogg.



Die Kalifornier stimmten am Dienstag unter anderem auch für die Anhebung der Tabaksteuer, für die Verschärfung der Waffengesetze, für die Beibehaltung der Todesstrafe und für ein Teil-Verbot von Plastiktüten. (dk)

