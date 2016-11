Politisches Zeichen

Bund fördert erstmals queere Filmfestivals

Vertreter des schwul-lesbischen NRW-Filmfestivals "homochrom" beim diesjährigen CSD in Köln (Bild: nb)

13 unabhängige Festivals aus der ganzen Republik werden im nächsten Jahr mit 230.000 Euro gefördert.



Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Donnerstag auf Initiative der Grünen entschieden, die im Projekt "QueerScope" zusammengeschlossenen queeren Filmfestivals im nächsten Jahr mit 230.000 Euro zu fördern.



"Eine absolute Ausnahme, dass ein Antrag der Opposition angenommen wird", freute sich die Grünenabgeordnete Ulle Schauws. "Umso mehr ein Riesenerfolg für die Lesbisch Schwule Filmszene in Deutschland!" Die Sprecherin für Frauenpolitik und Kulturpolitik der Bundestagsfraktion betonte in einer Pressemitteilung, eine Förderung in den nachfolgenden Jahren sei ebenfalls vorgesehen.



Zu den geförderten Festivals gehören die Pride Pictures in Karlsruhe, das QueerFilmFest Rostock, das queerfilm festival in Bremen, das Filmfest homochrom in Köln und Dortmund, "Perlen – Queer Film Festival Hannover", die Lesbisch-Schwulen Filmtage Hamburg, Queerstreifen in Münster, das Queer Film Festival Oldenburg und weitere in Regensburg, Weiterstadt, Esslingen und Freiburg. Mit dabei ist auch das Queer Film Festival München, das Mitte bis Ende November Premiere feiert.



"Queere Filmfestivals sind wichtige Orte, um LGBTTI-Leben sichtbar und LGBTTI-Filmkultur zugänglich zu machen, die sonst kaum Wiederhall in deutschen Kinos finden", so Schauws. "Die Festivals tragen damit nicht nur ganz entscheidend zur Vielfalt der Filmlandschaft bei. Gerade auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Homo- und Transphobie ist die Bundesförderung der Festivals ein wichtiges Zeichen für die Unterstützung der LGBTTI-Gemeinde und die Stärkung einer offenen und toleranten Gesellschaft." Die Politikerin freue sich, dass "die Koalition hier die Zeichnen der Zeit erkannt und sich unserer Initiative angeschlossen hat." (nb/pm)