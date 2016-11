Evangelische Kirche in Sachsen

Landesbischof Rentzing will keine homosexuellen Paare segnen

Der homophobste Bischof der evangelischen Kirche: Für Carsten Rentzing entspricht "gelebte Homosexualität" nicht "dem Willen Gottes" (Bild: Steffen Giersch / EVLKS)

Auf der Herbstsynode in Dresden riet Carsten Rentzing seiner Kirche trotz des Öffnungs-Beschlusses davon ab, Lesben und Schwule im Gottesdienst zu segnen.



Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing hat sein Nein zur Segnung von lesbischen und schwulen Paare bekräftigt – trotz der vor wenigen Wochen von der Kirchenleitung beschlossenen vorsichtigen Öffnung.



"In unserer Mitte ist wohlbekannt, wie ich persönlich zu dieser Frage stehe", sagte Rentzing am Samstag vor der Herbstsynode in Dresden. "Ich kann und ich werde selbst weder zu öffentlichen Segnungen raten noch sie selbst durchführen." Allerdings gebe er die Gewissen der Geistlichen frei, "die an dieser Stelle zu einer anderen Überzeugung gelangt sind".



Die Leitung der sächsischen Landeskirche hatte im Oktober beschlossen, dass Segnungen von verpartnerten Paaren ab dem kommenden Jahr im Gottesdienst möglich sein sollen, allerdings nur "im Einzelfall" (queer.de berichtete). So gibt es mehrere Hürden: Pfarrer haben die Möglichkeit, die Segnung abzulehnen. Außerdem müssen sie sich im Vorfeld mit dem Kirchenvorstand beraten. Rentzing hatte sich bereits im Oktober von dem Beschluss distanziert (queer.de berichtete).



Vor der Synode bedauerte der Landesbischof, dass an "der Frage der Einordnung der Homosexualität unser gemeinsames Verständnis zerbrochen ist", dies sei "keine Kleinigkeit." Wer im Streit um die Homo-Segnungen jedoch recht habe, werde in diesem Leben nicht mehr geklärt: "Sollte ich mich irren in meinem Verständnis des Wortes, weiß ich, dass ich mit diesem Irrtum meinem Richter begegne. Ich bin demütig genug, auch damit zu rechnen. Und ich erwarte das auch von allen anderen Beteiligten." (cw)