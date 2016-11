Landesparteitag

AfD Sachsen-Anhalt will nur noch "normale" Familien fördern

Partei- und Fraktionschef André Poggenburg hat seinen Landesverband auf einen stramm "nationalkonservativen" und homophoben Kurs gebracht. Das Archivbild zeigt ihn auf dem AfD-Bundesparteitag in Stuttgart (Bild: (cc) Metropolico.org / flickr)

In einem Positionspapier zur Familienpolitik fordert die Rechtsaußenpartei die "Aufnahme einer ausgeglichenen Geburtenbilanz als Staatsziel" in das Grundgesetz.



Auf ihrem Landesparteitag in Haldensleben hat die AfD Sachsen-Anhalt am Samstag ein Positionspapier zur Familienpolitik verabschiedet. Laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" fordert die Rechtsaußenpartei darin eine "familienpolitische Kehrtwende" in Deutschland, "die sich wieder auf die Förderung normaler Familien konzentriert" und sich explizit gegen homosexuelle Lebenspartnerschaften und Patchwork-Familien richtet.



Darüber hinaus fordert der AfD-Landesverband die "Aufnahme einer ausgeglichenen Geburtenbilanz als Staatsziel" in das Grundgesetz. Im ursprünglichen Entwurf war noch eine angestrebte Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau genannt worden. Der Parteitag sprach sich jedoch gegen diese Formulierung aus. Die AfD hat das Positionspapier bislang nicht veröffentlicht.

Besinnung auf "Traditionen und Identität"

In einer Rede vor den etwa 120 anwesenden Parteimitgliedern forderte der AfD-Landesvorsitzende André Poggenburg eine klare Abgrenzung von "linker Ideologie", berichtete die "Volksstimme". An die Stelle von "Multikulti und dem Ausverkauf der Werte" müssten "Traditionen und Identität" treten, sonst werde Deuschland "ein blaues Wunder erleben". Poggenburg appellierte an die Mitglieder, sich "durch und durch als Patrioten" zu verstehen. "Dann werden wir den gleichen Sieg erringen wie ein Donald Trump in Amerika."



Die AfD war im März mit 24,3 Prozent der Stimmen in den Magdeburger Landtag gewählt worden. Dort fällt sie seitdem immer wieder mit LGBTI-feindlicher Hetze auf. So hatte der AfD-Abgeordnete Andreas Gehlmann im Juni laut Landtagsprotokoll Haftstrafen für Homosexuelle gefordert (queer.de berichtete).



Im September forderte die Rechtsaußenpartei einen Stopp des von CDU bis Linken unterstützten Landesaktionsplans gegen Homophobie. Der Abgeordnete Daniel Roi kritisierte in dem offiziellen Antrag eine "Radikalität der Maßnahmen", die dem "Empfinden von Normalität und Natürlichkeit" der Mehrheit der Bevölkerung zuwiderliefen (queer.de berichtete). Seine Fraktionskollege Hans-Thomas Tillschneider hatte in einer Pressemitteilung ergänzend über "das Verhältnis von Norm und Abweichung" sinniert (queer.de berichtete), während Fraktionschef Poggenburg in der Landtagsdebatte von einem "gesellschaftliches Umpolungs- und Umwertungsprogramm" sprach (queer.de berichtete). (cw)