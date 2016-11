Lehrreicher Vortrag in Jena

Der "rosa Dolchstoß" der Homosexuellen in der AfD

Mirko Welsch, Vorstandsmitglied der "Homosexuellen in der AfD", kämpft mit Verleumdungen gegen Schulaufklärung über LGBTI

Im Rahmen der Hirschfeld-Tage referierte Jan Schnorrenberg am Freitag in Jena über die krude Gedankenwelt von Mirko Welsch und Co.



Von Sebastian Weise



In der heißen Phase des Wahlkampfes twittert Donald Trump ein Bild, welches ihn mit einer Regenbogenflagge zeigt. Mit schwarzem Edding steht auf dieser: "LGBT's for Trump". Seine Anhänger feiern ihn für seine vermeintliche Toleranz, seine politischen Gegner sind empört. Unter jenen, die Trump für dieses Bild feiern, sind auch Homosexuelle. Sie unterstützen den Rechtspopulisten ausdrücklich.



Doch dies ist mitnichten eine amerikanische Eigenheit. Die französische rechtsextreme Partei Front National stellt seit 2014 einen schwulen Bürgermeister, in Schweden lässt die rechtspopulistische Schwedenpartei einen "CSD" durch ein muslimisches Viertel in Stockholm ziehen, und auch hierzulande gibt es eine Bundesinteressengemeinschaft "Homosexuelle in der AfD". Und es stellt sich die Frage, wie passt dies zusammen?

Von der "rosa Stasi" zur bedrohten Männlichkeit

"Unsere AfD ist nicht homophob. Sie ist sogar die schwulenfreundlichste Partei", heißt es zu diesem Facebook-Post vom 3. Juli

Genau diese Frage stellte sich auch die Grüne Jugend Thüringen und lud am vergangenen Freitag im Rahmen der Hirschfeld-Tage zu einem Vortrag in Jena über den "rosa Dolchstoß" der AfD-Homos. Knapp 30 Leute folgten der Einladung ins Paradies-Café. Sachlich und Stück für Stück nahm Referent Jan Schnorrenberg, Mitarbeiter des Schwulen Museums* Berlin, die krude Truppe um Mirko Welsch und Alexander Tassis auseinander. Schnell wurden drei Feindbilder der rechtspopulistischen Homosexuellen sichtbar: die "Homolobby", der Queer-Feminismus und der Islam.



Im ersten Feindbild geht es vor allem darum, die AfD als alleinigen Akteur in der Homosexuellenbewegung platzieren zu wollen. Erreicht werden soll dies über die Diffamierung als Homolobby und "rosa Stasi", als ein totalitäres, intolerantes und ideologisch gleichgeschaltetes System. Das gleiche Ziel hat der Kampfbegriff "links-grüne Homosexuelle". Indem die "Homosexuellen in der AfD" immer wieder eine gleichgeschaltete LGBTI-Community in Deutschland heraufbeschwören, wollen sie sich als die mutigen Widerstandskämpfer präsentieren. Sie unterteilen letztendlich in gute und böse Homosexuelle, wobei sie die Guten sind.







Jan Schnorrenberg bei seinem Vortrag in Jena (Bild: Sebastian Weise)

Der schwule Kampf gegen die "Islamisierung" Deutschlands

Die "Homosexuellen in der AfD" schüren Ängste vor Muslimen und Flüchtlingen Bild vergrößern

Im dritten Feindbild wird der Islam ausschließlich als eine homogene und totalitäre politische Ideologie gesehen. Einwanderung führe zur Verfolgung und Diskriminierung von LGBTI in Deutschland. Auf diesem Feindbild aufbauend, behaupten die Homosexuellen in der AfD, dass sich links-grüne Homosexuelle antifeministisch und homophob verhalten, wenn sie sich für Geflüchtete einsetzen. Die Homosexuellen in der AfD versuchen sich hier wieder als mutige Widerstandskämpfer gegen die Homolobby zu positionieren und zeigen gleichzeitig den ersten Bruch im eigenen Weltbild auf.



Indem sie sich gegen Queer-Feminismus und die LGBTI-Bewegung in Deutschland stellen, verhalten sie sich selbst antifeministisch und feindlich gegenüber LGBTI-Menschen. Ein zweiter Bruch wird daran deutlich, dass die "Homosexuellen in der AfD" zwar die Grundrechte für Homo-, Bi- und Transsexuelle vor dem Islam verteidigen wollen, nicht aber vor der eigenen Partei. Die Bundesinteressengemeinschaft lehnt Bildungspläne oder die Ehe für alle selbst ab und spricht davon, dass es keine wirkliche Diskriminierung in Deutschland mehr gebe.



Welchen Nutzen zieht die AfD daraus?



Die Analyse von Jan Schnorrenberg ist treffsicher. Nach der Vorstellung der Feindbilder macht er eine kleine Pause und holt dann noch einmal aus. Er unterscheidet zwischen heterosexuellem und homosexuellem Rechtspopulismus. Während der heterosexuelle Rechtspopulismus die Spaltung der Gesellschaft in korrupte Elite und reines Volk teilen möchte und dadurch die politische Alleinvertretung des Volkes sein will, will der homosexuelle Rechtspopulismus die LGBTI-Bewegung in eine schrille Minderheit und eine stille Mehrheit unterteilen und somit eine politische Alleinvertretung der LGBTI-Bewegung in Deutschland sein.



Am Ende bleibt die Frage übrig, wie die Bundesinteressengemeinschaft "Homosexuelle in der AfD" der AfD selbst nützt? Auch hierauf kann Schnorrenberg antworten. Der homosexuelle Rechtspopulismus macht die Neuen Rechten salonfähig, weil er der Öffentlichkeit eine Toleranz und Akzeptanz von LGBTI-Menschen vorgaukelt. Damit verhelfen die AfD-Homos den vorgestrigen Themen der Partei zur Behauptung in der Moderne. So wird der Rechtspopulismus der Neuen Rechten mit alten Begrifflichkeiten nicht mehr greifbar und entzieht sich alten Erklärungsmodellen.

Hirschfeld-Tage 2016 Unter dem Motto "L(i)ebe die Vielfalt" stehen bis zum 19. Dezember bei den dritten Hirschfeld-Tagen 115 Veranstaltungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Programm. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld als Veranstalterin kooperiert dabei mit neun regionalen Partnern aus der Community. Weitere Infos zum Programm auf hirschfeld-tage.de.

Im zweiten Feindbild steht der Queer-Feminismus im Mittelpunkt und wird als Bedrohung für die Männlichkeit umgedeutet. Ergo werden Schwule und Queer-Feminismus als Gegensätze begriffen. "Lasst uns Männer Männer sein" oder die Verwendung von "queer" als negativen Begriff sind sprachliche Auswüchse der heraufbeschworenen Bedrohungskulisse.Im Sinne dieser Argumentation lehnen die AfD-Homos Bildungspläne ab, die die Aufklärung über LGBTI im Unterricht fördern wollen. Eine weitere Bedrohungskulisse wird hier mit dem Schlagwort "Frühsexualisierung" aufgebaut. Denn die Behauptung der "Homosexuellen in der AfD" ist, dass solche Bildungspläne vor allem Pädophilen weiterhelfen würden, dass Kinder nicht mehr sicher seien und die Homolobby sich für Sex mit Kindern einsetze.