Wahlkreis 182

Ansgar Dittmar als SPD-Direktkandidat durchgefallen

Kein Ticket nach Berlin: Der Rechtsanwalt Ansgar Dittmar war von 2008 bis 2016 Bundesvorsitzender der Schwusos, die sich seit Oktober 2016 "SPDqueer" nennen.

Der ehemalige Bundesvorsitzende der Schwusos wollte den Wahlkreis Frankfurt am Main I für die SPD gewinnen, unterlag jedoch einem Außenseiter.



Überraschende Entscheidung der Frankfurter SPD: Bei der Nominierung des Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 182 unterlag der ehemalige Bundesvorsitzende der Schwusos Ansgar Dittmar am Samstag mit 79 zu 71 Stimmen seinem Gegenkandidaten Oliver Strank. Der Vorsteher des Ortsbezirks I galt als Außenseiter, konnte jedoch laut "Frankfurter Rundschau" mit einer "persönlichen und emotional bewegenden Rede" die Mehrheit der Delegierten für sich gewinnen.



"Vielen Dank an alle die mich so hervorragend unterstützt haben. Es war knapp – aber so ist das in der Demokratie", schrieb Dittmar anschließend auf seiner Facebook-Seite. "Ich gratuliere Oliver Strank zur Wahl und drücke die Daumen, dass er diesen Wahlkreis gewinnt! #SPD."



Der 45 Jahre alte Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorsitzende des AWO-Kreisverbands Frankfurt war erst im vergangenen Monat nach acht Jahren als Schwusos-Chef aus eigener Entscheidung abgetreten (queer.de berichtete). Mit "SPDqueer – Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung" gab sich die Parteiorganisation gleichzeitig einen neuen Namen. Dittmars Nachfolgerin an der Spitze ist die bisherige Vizechefin Petra Nowacki. (cw)