Türkei verhaftet LGBTI-Aktivist Levent Piskin

Levent Piskin sitzt seit Montagmorgen in Haft (Bild: KAOS GL)

Das Erdogan-Regime setzt seinen Eskalationskurs fort und ließ einen LGBTI-Aktivisten und Anwalt des Co-Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP festnehmen.



Der türkische LGBTI-Aktivist und Anwalt Levent Piskin ist am Montag in den frühen Morgenstunden verhaftet worden. Nach Angaben der LGBTI-Organisation KAOS GL drangen Spezialeinheiten um fünf Uhr in seine Wohnung im Istanbuler Stadtteil Kurtulus ein. Die Beamten durchsuchten auch dessen Wohnung und sollen Dokumente konfisziert haben.



Piskin ist als Bezirksfunktionär in der pro-kurdischen und LGBTI-freundlichen Partei HDP aktiv und der Anwalt des Co-Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas, der bereits am 3. November festgenommen worden war. Die Erdogan-Regierung hatte ihm "Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation (PKK)" vorgeworfen. Insgesamt ließ das Regime acht HDP-Parlamentsabgeordnete und mehrere Berater festnehmen.



Piskin, der auch beim CSD Istanbul aktiv ist, wird vorgeworfen, Nachrichten des inhaftierten Parteichefs aus dem Gefängnis geschmuggelt zu haben. Den Vorwurf hatten am Wochenende bereits regierungstreue Medien geäußert. Sie beschuldigten ihn, einem "deutschen Magazin" angebliches "Propangadamaterial" des Parteichefs übergeben zu wollen.







Der am Montag festgenommene Aktivist bei einem früheren CSD in Istanbul

Bereits in der letzten Woche hatten 14 LGBTI-Organisationen die Verhaftungswelle als "nicht akzeptabel" kritisiert und vor einer erheblichen Verschlechterung der Situation der Menschenrechte in der Türkei gewarnt. Im Sommer waren mehrere CSDs in der Türkei wie im Vorjahr verboten und teilweise niedergeschlagen worden ( queer.de berichtete ). (cw)