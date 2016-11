Nordrhein-Westfalen

Ministerin Steffens besuchte SCHLAU-Workshop in Bochum

Die Grünen-Politikerin Barbara Steffens ist seit 2010 Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (Bild: MGEPA / Franklin Berger)

Die grüne NRW-Emanzipationsministerin Barbara Steffens dankte den ehrenamtlichen LGBTI-Schulaufklärern für ihren Einsatz.



Bei einem Besuch eines SCHLAU-Workshops in den Räumen des Bochumer Vereins Rosa Strippe dankte NRW-Emanzipationsministerin Barbara Steffens (Grüne) am Dienstag den ehrenamtlichen Mitarbeitern. SCHLAU NRW ist ein Netzwerk 18 lokaler Aufklärungsgruppen in Nordrhein-Westfalen, in dem oftmals junge LGBTI-Menschen Antidiskriminierungsarbeit insbesondere an Schulen und in Jugendeinrichtungen leisten.



"Alle Menschen haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung. Leider ist das immer noch nicht überall in unserer Gesellschaft angekommen", erklärte Steffens in einer Pressemitteilung. "Wir werden nicht nachlassen, uns für ein gesellschaftliches Klima einzusetzen, das von Respekt und Wertschätzung gegenüber der Vielfalt der Menschen in Nordrhein-Westfalen geprägt ist."



Die rot-grüne Landesregierung fördert SCHLAU NRW jährlich mit 99.000 Euro. Durch persönliche Begegnungen werden Vorurteile und Klischees hinterfragt und abgebaut sowie Diskriminierung thematisiert. Im vergangenen Jahr erreichte SCHLAU allein in Bochum durch Workshops rund 1.500 Jugendliche.



Der Besuch der Ministerin bei der Rosa Strippe fand im Rahmen der "Woche des Respekts" statt. (cw)