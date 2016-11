Bericht

Klaus Lederer wird Berliner Kultursenator

Klaus Lederer erhält offenbar bald einen Platz im Kabinett des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (Bild: Wiki Commons / Martin Rulsch / CC-BY-SA-3.0)

Der offen schwule Landeschef der Linkspartei wird offenbar der erste eigenständige Kultursenator der Hauptstadt seit einem Jahrzehnt.



Nach Informationen des "Tagesspiegels" ist Linken-Chef Klaus Lederer als neuer Kultursenator von Berlin vorgesehen. Demnach bekommt die Hauptstadt nach zehn Jahren erstmals wieder ein eigenständiges Kulturressort – in den letzten Jahren hatte der Regierende Bürgermeister diese Aufgaben übernommen. Derzeit führen SPD, Linkspartei und Grüne in Berlin Koalitionsverhandlungen, nachdem das Regierungsbündnis von SPD und CDU bei den Wahlen im September seine Mehrheit verloren hatte.



Lederer engagierte sich als Oppositionspolitiker zuletzt immer wieder in der Kulturpolitik der Hauptstadt. Im August hatte er im "Tagesspiegel" ein Essay verfasst, in dem er einen kulturpolitischen Neustart forderte. Diesen kann er nun offenbar selbst gestalten.



Der 1974 in Schwerin geborene Politiker war 1992 in die PDS eingetreten. Seit 2003 ist er ununterbrochen Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, seit 2005 Landesvorsitzender der Linkspartei.PDS, die sich später in Die Linke umbenannte. Er war bei der Abgeordnetenhauswahl im September Spitzenkandidat der Linken, die laut den LSVD-Wahlprüfsteinen als einzige Partei alle Forderungen der LGBTI-Bewegung erfüllten (queer.de berichtete). Privat lebt er seit 2009 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. (cw)