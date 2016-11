Frankfurt

Senioren-Besuchsdienst "Rosa Paten" wird 10 Jahre alt

Im Rahmen des Jubiläums wird bei den Filmnachmittagen im Café Switchboard auch "Geron" gezeigt

Seit einem Jahrzehnt kümmern sich in Frankfurt Ehrenamtler um homosexuelle Senioren. Zum Jubiläum gibt es ein kleines Filmfestival.



Der ehrenamtliche Besuchsdienst "Rosa Paten" der Aids-Hilfe Frankfurt feiert diesen Monat sein zehnjähriges Jubiläum. Seit 2006 gehen die Paten wöchentlich zu alleinstehenden, homosexuellen Senioren, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Die Senioren sollen so erneut Anschluss an das gesellschaftliche Leben finden. Viele der betreuten Senioren litten unter sozialer Isolation, so die Aids-Hilfe. Die Paten leisteten mit diesem Service "präventive Arbeit gegen Einsamkeit und Abschottung".



Anlässlich des Jubiläums finden vom 24. bis 26. November Filmnachmittage im Café Switchboard (Alte Gasse 36) statt. An jedem dieser drei Tage wird um 15:30 Uhr ein Spielfilm gezeigt, der vom Leben älterer schwuler Männer handelt. Am 24. November wird der kanadische Film "Geron" gezeigt, der von dem Verhältnis zwischen einem achtzehnjährigen Pfleger und einem Grandseigneur handelt, Der Film ist eine Art schwule Version von "Harold & Maude".



Der preisgekrönte Film "Matterhorn" schildert am 25. November eine romantische Beziehung zweier Männer, einem spießigen Witwer und einem soften Landstreicher. Am letzten Tag der Reihe wird der Film "Boulevard" zu sehen sein: Es geht um einen in die Jahre gekommen Bankangestellten, der für einen jungen Mann mehr empfindet, als er anfänglich dachte. Am gleichen Tag werden um 18:00 Uhr einige der Rosa Paten im Rahmen der Veranstaltung "Switch-Kultur" interviewt. Sie werden von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit den betreuten Senioren berichten. (pm/cw)