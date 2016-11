Italien

Verdacht der Zuhälterei: Pfarrer festgenommen

Don Felice La Rosa soll einen verbotenen Nebenjob gehabt haben

Ein katholischer Priester aus Süditalien soll gemeinsam mit zwei Komplizen Jugendliche an schwule Freier vermittelt haben.



Die Polizei der süditalienischen Provinz Vibo Valentia hat am Mittwoch den langjährigen katholischen Pfarrer der Kleinstadt Zungri, Don Felice La Rosa, sowie zwei mutmaßliche Komplizen festgenommen. Ihnen wird Prostitution mit Minderjährigen vorgeworfen.



Bei den Beschuldigten handelt es sich neben dem 35-jährigen Pfarrer um einen Rentner und einen bulgarischen Staatsbürger, die La Rosa dabei unterstützt haben sollen, männliche Jugendliche aus sozial schwachen Familien auszubeuten. Für die Vermittlung eines 15-jährigen Jungen für Sex-Dienstleistungen soll der Geistliche von homosexuellen Männern 50 Euro verlangt und davon 30 in die eigene Tasche gesteckt haben. Die Polizei kam dem Trio durch Zufall auf die Schliche – in Zusammenhang mit einem Mordfall hatte sie Telefonate abgehört.



Der Bischof von Mileto, Luigi Renzo, suspendierte Don Felice La Rosa noch am Tag der Festnahme und veröffentlichte eine Erklärung, in der er sein "Bedauern und tiefen Schmerz" über die Tatvorwürfe äußerte. Zur Aufklärung wolle er eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Die Gläubigen bat er um Gebete sowohl für die vermittelten Jugendlichen als auch den Priester. (cw)