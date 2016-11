> Home > Boulevard > Deutschland Heute, 11:11h 5 Teilen: | Polizeibericht Berlin Sie nannten ihn "Schwuchtel": Mann verprügelt fünf Jugendliche Beide Seiten erstatteten Anzeige bei der Polizei (Bild: Sebastian Rittau / flickr / cc by 2.0) Ein 18-Jähriger setzte am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg eine Gruppe von Jugendlichen außer Gefecht, weil er von ihnen beschimpft worden sei.



Mit Platzwunden, Kopf- und Nackenschmerzen wurden am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg fünf männliche Teenager nach einer Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen ambulant behandelt. Das Quintett im Alter zwischen 14 und 19 Jahren hätte eigenen Angaben zufolge gegen 21.30 Uhr in der Kurfürstenstraße in Höhe der Potsdamer Straße "einfach nur rumgestanden und Bier getrunken", als es unvermittelt von dem Mann angegriffen worden sei.



Der 18-Jährige, der zur Tatzeit mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind spazieren ging, schilderte wiederum, aus der Gruppe heraus beleidigt worden zu sein. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hätten ihn die Jugendlichen unter anderem als "Schwuchtel" beschimpft.



Als er die pöbelnden Teenager daraufhin ansprach, sei einer von ihnen mit dem abgebrochenen Hals einer Bierflasche auf ihn losgegangen. Nachdem er den Angreifer gezielt mit der Faust abwehrte und die übrigen vier in gleicher Weise außer Gefecht setzte, ging er zusammen mit seiner Familie einfach weiter.



Wie der Sachverhalt sich tatsächlich zugetragen hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die von Passanten alarmierte Polizei konnte den 18-Jährigen in einem Wohnhaus in der Nähe aufspüren und befragen. Dabei zeigte er die Jugendlichen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an. Die Gruppe selbst erstattete gegen den 18-Jährigen Anzeige wegen Körperverletzung. (cw/pm) Kommentare: Selbst kommentieren | Bisher 5 Kommentare | FB-Debatte Teilen: 135 8 Service: drucken | pdf | mailen Tags: polizeibericht, berlin, beleidigung, schwuchtel Unterstützen: | Überweisung / Abo / weitere Infos