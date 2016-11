AfD-Hetze auf allen Kanälen

Höcke gegen "staatliche Propagierung von Sexpraktiken"

Björn Höcke, rechtsextremer Landes- und Fraktionschef der AfD Thüringen, beschäftigt sich in seinen Reden immer wieder mit Homosexualität (Bild: (cc) Metropolico.org / flickr)

Thüringens AfD-Chef wetterte in Ilmenau gegen Bildungspläne, von Storch findet Unisex-Klos "geisteskrank". Die AfD Baden-Württemberg wählte unterdessen eine lesbische Spitzenkandidatin.



Immer häufiger, immer lauter, immer ätzender: Die Alternative für Deutschland kämpft mittlerweile an allen nur denkbaren Fronten gegen die "Relativierung der natürlichen Vereinigung von Mann und Frau" und "ideologische Experimente an unseren Kindern" – so nannte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke Schulaufklärung über LGBTI am Donnerstag bei einem "Bürgerdialog" in Ilmenau.



"Wir als AfD sagen ohne Wenn und Aber 'Nein' zur staatlichen Propagierung von Sexpraktiken einer verschwindend kleinen, aber umso lautstarkeren Minderheit", wetterte der Partei- und Fraktionsvorsitzende in seiner Rede. Nur aus heterosexuellen Beziehungen entstünden Kinder, die "unserem geliebten Volk" eine Zukunft böten. Höcke forderte: "Hände weg von den Seelen unserer Kinder!"

Wiebke Muhsal: LGBTI-Akzeptanz ist "Gegenprogramm zu Familie"

Als nachfolgende Rednerin nannte die AfD-Landtagsabgeordnete Wiebke Muhsal den Thüringer Bildungsplan ein "Pamphlet", in dem nur von "Eltern" und nicht von "Vater und Mutter" die Rede sei. Eine Erziehung zur Akzeptanz von LGBTI sei ein "Gegenprogramm zu Familie". Muhsal befürchtete allen Ernstes, dass in Thüringer Kindergärten künftig Pornos geschaut würden und stellte Trans- und Intersexualität in Frage: "Das natürliche, also das biologische Geschlecht ist keine Idee, sondern eine Tatsache."



Einen Tag zuvor hatte sich die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende und Europaabgeordnete Beatrix von Storch in einem Interview mit dem russischen TV-Sender "RT Deutsch" abfällig über genderneutrale Toiletten für Transmenschen in öffentlichen Gebäuden geäußert. Das sei "geisteskrank" und "ein Ausdruck von Dekadenz und Unverschämtheit und eine völlige Verkennung der Probleme, die die Menschen haben". Gleichzeitig kündigte von Storch an, ihre Partei werde Politik "für ganz normale Familien" machen.





Direktlink | Auszüge aus dem "RT Deutsch"-Interview mit Beatrix von Storch



Die lesbische Unternehmerin Alice Weidel, Jahrgang 1979, ist Mitglied des AfD-Bundesvorstands

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte die AfD Sachsen-Anhalt den Vorsitzenden der "Homosexuellen in der AfD" Alexander Tassis in der vergangenen Woche zu ihrem Landesparteitag nach Magdeburg eingeladen. Der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete diente dort als Kronzeuge für den Kampf der Rechtsaußenpartei gegen den Landesaktionsplan gegen Homo- und Transphobie. In seiner Rede warf Tassis der schwarz-rot-grünen Landesregierung unter anderem "Gesellschaftszersetzung" und "Familienzerstörung" vor.Das lesbische AfD-Vorstandsmitglied Alice Weidel wurde unterdessen am Samstag vom baden-württembergischen Landesparteitag zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt. Dies berichteten zumindest mehrere Parteimitglieder auf Twitter. Pressevertreter waren vom Parteitag ausgeschlossen worden.Weidel, eine politisch als vergleichsweise gemäßigt geltende Internet-Unternehmerin vom Bodensee, war im März bei einem Talkshow-Auftritt von Sandra Maischberger geoutet worden ( queer.de berichtete ). Damals erklärte sie, sie sehe keinen Widerspruch darin, sich als homosexuelle Frau mit Partnerin und Kind in der extrem homophoben Partei zu engagieren. Man müsse zwischen Privatem und Politik und dem, was der Staat verkörpere, trennen. (mize)