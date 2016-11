Polizeibericht

Berlin: Mann in Frauenkleidern mit Faust ins Gesicht geschlagen

Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei explizit über Straftaten mit möglicherweise homophobem oder transfeindlichem Hintergrund

In einem Club im Prenzlauer Berg wurde am Sonntagmorgen ein 25-Jähriger wegen seines Outfits beleidigt und angegriffen.



Die Berliner Polizei meldete am Sonntag erneut eine Straftat mit einem mutmaßlich transfeindlichen Hintergrund: In einer Diskothek in der Schönhauser Allee im Stadtteil Prenzlauer Berg wurde in den frühen Morgenstunden ein 25-Jähriger von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen.



Der 25-Jährige gab gegenüber der Polizei an, er sei gemeinsam mit Freunden Gast auf einer Motto-Party in dem Club gewesen. Hierzu habe er sich als Frau verkleidet. Gegen 5.20 Uhr sei er dann plötzlich auf der Toilette von dem ihm Unbekannten auf Grund seiner Verkleidung beleidigt worden. Bei dem Versuch den Mann zur Rede zu stellen, habe dieser ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der unbekannte Angreifer hatte sich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten entfernt.



Mehrere Zeugen bestätigten den Vorfall und gaben an, den Angreifer gegebenenfalls wieder erkennen zu können. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung dauern an. (cw/pm)