Stellenausschreibung in Berlin

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sucht studentische Hilfskraft

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) sucht für die Zeit ab dem 1. Januar 2017 eine



studentische Hilfskraft



zur wissenschaftlichen Unterstützung der beiden Referate Gesellschaft, Teilhabe und Antdiskriminierung sowie Kultur, Geschichte und Erinnerung für die Dauer von sechs Monaten. Eine Verlängerung um weitere sechs Monate ist möglich.



Voraussetzungen: Eingeschrieben in einen Studiengang in Deutschland, möglichst der Gesellschaftswissenschaften (Sozialwissenschaften), erste Erfahrungen in Form von Praktika (oder vergleichbaren Tätigkeiten) in Wissenschaft, Bildung, öffentlicher Dienst, Stiftungen oder NGO. Interesse an den Aufgaben und Zielen der BMH.



Interessent_innen können sich ab sofort direkt beim Vorstand Jörg Litwinschuh bewerben – E-Mail: vorstand[at]mh-stiftung.de.



Bewerbungsschluss ist der 9. Dezember 2016.