Zum zweiten Mal in Folge

Hedwig von Beverfoerde erneut "Miss Homophobia"

Hedwig von Beverfoerde bei einer ihrer "Demos für alle" in Stuttgart (Bild: nb)

Die Koordinatorin der "Demo für alle" verstärke eine homo- und transfeindliche Stimmung wie keine andere, finden "Enough is Enough" und die Fans der Initiative.



Die Berliner LGBTI-Initiative "Enough is Enough" hat Hedwig Freifrau von Beverfoerde erneut zur "Miss Homophobia" gekürt. In einer Internet-Abstimmung der vor allem auf Facebook populären ehrenamtlichen Gruppe erhielt die Organisatorin der homofeindlichen "Demo für alle" fast jede zweite Stimme. Ebenfalls nominiert waren die Publizistinnen Birgit Kelle und Gabriele Kuby.



"Wir wissen, dass weder die Auswahl der Kandidatinnen noch die Abstimmung repräsentativ ist", erklärte dazu Enough-Sprecher Alfonso Pantisano. "Trotzdem zeigt das deutliche Ergebnis, wie groß die Sorge innerhalb der LGTBI*-Community über die Ressentiments sind, die durch das Umfeld der 'Demo für alle' kultiviert werden. Kampfbegriffe wie 'Frühsexualisierung' werden heute ganz selbstverständlich in der politischen Debatte benutzt, obwohl die damit verbundenen Vorwürfe und Szenarien rein konstruiert sind und mit der tatsächlichen Situation nichts zu tun haben. Weder sollen in deutschen Schulen Kinder 'sexualisiert' werden, noch geht es darum, für Homosexualität zu 'werben'."



Beverfoerde war von "Enough is Enough" bereits im letzten Jahr als "Miss Homophobia" "ausgezeichnet" worden. Das CDU-Mitglied hatte die homofeindlichen Proteste zunächst aus dem Berliner Büro der AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch heraus gegen einen LGBTI-inklusiven Bildungsplan in Baden-Württemberg organisiert und diese dann offiziell eigenständig im Rahmen eines Bündnisses, das Teile von AfD und Union ebenso umfasst wie christliche bis fundamentalistische Gruppen, auf weitere Bundesländer ausgeweitet. Der letzte Protest hatte erst vor wenigen Wochen in Wiesbaden stattgefunden (queer.de berichtete).

Beverfoerde verstärkt gesellschaftliche und politische Homofeindlichkeit

Wie im Vorjahr veröffentlichte "Enough is Enough" auch eine Karikatur der Preisträgerin (Bild: Ralf Ricker / EiE) Bild vergrößern

Die "Demo für alle" mache "Stimmung gegen eine Behandlung des Themas Homosexualität als eine gleichwertige sexuelle Orientierung", kritisiert "Enough is Enough". Damit richte "sie einen großen Schaden an, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die gerade dabei sind, ihre sexuelle Identität zu entdecken". Die Initiative wisse aus der täglichen Arbeit, "wie sehr sich Eltern und Lehrer immer mehr verunsichert fühlen und ein entspannter angemessener Umgang mit dem Thema Homosexualität immer schwieriger wird."



"Enough is Enough" verweist darauf, dass die CSU sich gerade in ihrem Grundsatzprogramm gegen eine "Relativierung" der Ehe und eine angebliche "Frühsexualisierung" ausgesprochen habe (queer.de berichtete). "Hedwig Freifrau von Beverfoerde hat ganz persönlich einen großen Anteil daran, dass Homophobie in unserer Gesellschaft salonfähiger wird", so die Initiative. "Wir rufen dazu auf, sich diesem Hass entgegen zu stellen. Nicht nur Homosexuelle, sondern besonders auch Heterosexuelle. Es sind zum allergrößten Teil ihre Kinder, gegen die sich dieser Hass richtet." (nb/pm)