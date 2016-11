Neuer Info-Flyer

Manuela Schwesig ermutigt Eltern von trans* Kindern

Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Manuela Schwesig ist seit 17. Dezember 2013 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Bild: Susie Knoll)

"Ein glückliches, lebenswertes Leben als transgeschlechtliche Person ist möglich", schreibt die Familienministerin in einem Grußwort für einen neuen Flyer von "Queer Leben".



Die Berliner Beratungsstelle "Queer Leben" hat einen Flyer veröffentlicht, der insbesondere die Eltern von trans* Kindern und Jugendlichen ansprechen soll und erste Informationen und Hilfestellungen bietet. Das Faltblatt "Mädchen? Junge? Ihr transgeschlechtliches Kind" erschien zum Transgender Day of Remembrance und wurde vom Bundesfamilienministerium gefördert.



"Ein glückliches, lebenswertes Leben als transgeschlechtliche Person ist möglich", schreibt Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) in einem Grußwort. "Ich möchte Ihnen mit diesem Flyer Mut machen, Ihr Kind ernst zu nehmen und zu unterstützen, wenn es äußert, in einem anderen Geschlecht leben zu wollen."



"Queer Leben" weist in dem Faltblatt darauf hin, dass Geschlechtsidentität als Teil der Persönlichkeitsrechte eines jeden Menschen gilt: "Wenn Ihr Kind die Geschlechtsrolle wechselt, dann hat es ein Anrecht darauf, auch in der Kita oder Schule in diesem Geschlecht angesprochen und akzeptiert zu werden. Alles andere wäre eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und damit unzulässig."



Der Flyer steht als PDF zum Download zur Verfügung. Die Beratungsstelle "Queer Leben", die sich vor allem an inter- und transgeschlechtliche Menschen richtet, ist ein Projekt der Schwulenberatung Berlin. (mize)