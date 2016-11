Bewerbungsrede für vierte Amtszeit

Merkel setzt sich "wieder und wieder" für Schwule und Lesben ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Pressekonferenz am Sonntag angekündigt, sich zum vierten Mal als Kanzlerin zu bewerben. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen betonte sie dabei die Vielfalt des Landes und betonte dabei, dass Personen auch unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung anständig behandelt werden sollen – oder das Land sich zumindest in diese Richtung entwickeln sollte:

Es geht bei allem, was politisch zu tun ist, immer (…) um den Ausgleich von Interessen, um Kompromisse, um Fortschritt, im wortwörtlichen Sinne also um Fort-Schritte – Schritt für Schritt. Und ich versuche das immer und überall auf der Grundlage unserer Werte zu tun. Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht, Würde jedes einzelnen Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Das leitet mich. Dafür setze ich mich wieder und wieder ein. Aber Erfolge erzielen, das geht wirklich nur gemeinsam.





Hier das Video (Zitat ab ca. 5:30):



Was bedeutet das nun? Ihre Partei und sie persönlich sprechen sich ja beispielsweise nach jahrelangen Debatten immer noch gegen die Ehe für alle aus, obwohl es Umfragen zufolge seit Jahren eine Mehrheit dafür gibt. Fortschritte bei der Gleichstellung der Lebenspartnerschaften gab es unter ihrer Regentschaft nur, wenn das Bundesverfassungsgericht sie dazu genötigt hatte.So war Merkel bei der letzten Bundestagswahl noch strikt gegen eine Gleichbehandlung von Lebenspartnern im Steuerrecht. Als Karlsruhe vor drei Jahren die Gleichstellung anordnete änderte sie einfach ihre Tonlage. In sozialen Netzwerke verbreitete die Bundesregierung dieses Jahr auf Anfragen immer wieder ein Interview-Zitat der Kanzlerin aus dem letzten Jahr, in dem sie weiter das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben verteidigte:

Für mich persönlich ist Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau. Das ist meine Vorstellung. Aber ich bin für eingetragene Partnerschaften – und dafür, dass wir im Steuerrecht keine Diskriminierung haben. Wo immer wir noch Diskriminierung finden, werden wir die auch weiter abbauen […], aber ich mache dann an einer Stelle einen Unterschied. Und darüber gibt es in der Gesellschaft eben unterschiedliche Meinungen."





Auch bei der Aufnahme von sexueller Orientierung in den Nichtdiskriminierungsartikel im Grundgesetz blockiert ihre Partei weiterhin, obwohl die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) für die Aufnahme werben (queer.de berichtete). Immerhin ist "sexuelle Orientierung" das einzige der sechs von Merkel genannten Merkmale, das sich nicht im Grundgesetz wiederfindet.



Für mögliche Koalitionspartner der Union nach der nächsten Wahl – egal, ob sie SPD, FDP oder Grüne heißen – könnten dieses Worte dennoch ein gutes Omen sein, um etwas in Bewegung zu bringen. Immerhin gibt es ja jetzt bereits seit fast zwei Legislaturperioden eine parlamentarische Mehrheit für die Ehe-Öffnung – nur das Veto der Union verhindert derzeit, dass Deutschland wie alle(!) westlichen Nachbarländer Deutschlands Schwule und Lesben in dieser Frage gleichstellt.



Allerdings hatte Regierungssprecher Steffen Seibert mehrfach im Namen von Kanzlerin und Regierung betont, dass eine fehlende Ehe-Öffnung aus ihrer Sicht keine Diskriminierung darstelle (queer.de berichtete). Der CDU-Bundesparteitag hat erst im letzten Jahr eine rein heterosexuelle Definition der Ehe beschlossen (queer.de berichtete), die CSU folgte dem vor wenigen Wochen (queer.de berichtete).



Das Bekenntnis zum Schutz von sexuellen Minderheiten scheint jedenfalls nun im Rederepertoire der Kanzlerin einen festen Platz gefunden zu haben: Bereits vor zwei Wochen hatte Merkel in einer Rede praktisch die gleichen Worte verwendet: Damals gratulierte sie Donald Trump zum Wahlsieg und erklärte, dass Deutschland und Amerika durch Werte verbunden seien, wozu auch Würde unabhängig von sexueller Orientierung gehöre (queer.de berichtete). Im Juni hatte sie – ein paar Tage später, aber immerhin – zum Orlando-Massaker Stellung bezogen.



Ob diese hehren Worte, sollte sie in eine vierte Amtszeit gewählt werden, wirklich Einfluss haben, hängt wohl davon ab, wie sehr die LSU, Gleichstellungsbefürworter in der CDU und der Koalitionspartner auf die Kanzlerin einwirken. (dk)