Gütersloh: CDU-Bürgermeister traf sich mit LGBTI-Gruppen

Bürgermeister Henning Schulz (Mitte) lud erstmals Initiativen und Vereine, die sich mit LGBTI-Themen beschäftigen, in das Gütersloher Rathaus ein (Bild: Stadt Gütersloh)

Nach einer Serie schwulenfeindlicher Übergriffe will sich die westfälische Stadt gegen Homo- und Transphobie engagieren.



Ein wichtiger Schritt zu einer weiteren Vernetzung: Bürgermeister Henning Schulz (CDU) hatte erstmals Vertreter von LGBTI-Gruppen zu einer Gesprächsrunde ins Rathaus eingeladen. Ein erklärtes Ziel war für ihn zunächst einmal die Information aus erster Hand über Angebote und Arbeit der Gruppen und Institutionen – verbunden mit der Frage, wie die Situation in Gütersloh eingeschätzt wird: Lebt die Stadt mit Bezug auf schwule, lesbische oder transsexuelle Menschen die Toleranz und Vielfalt, die nicht nur der Bürgermeister als "Grundwert einer Stadt" definiert?



Die Antwort an diesem Abend nach intensivem Meinungsaustausch und Erfahrungsberichten der Teilnehmenden war ein "Ja", verbunden mit einem "Aber". Gütersloh wird tatsächlich als Stadt gesehen, in der gesellschaftliche Konflikte aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität eher selten sind.

Kaum lesbisch-schwule Sichtbarkeit im Stadtbild

Mit Beratungsangeboten von AWO, der Frauenberatungsstelle oder Pro Familia gibt es Adressen, an die sich jeder mit allen Fragen wenden kann. "Getinn" im Bauteil 5 an der Bogenstraße ist seit 2003 ein schwul-lesbischer Treffpunkt, der vor allem jungen Menschen offen steht. Die Gruppe "Gütersloh verliebt sich", die unter anderem mit Aktionen am Internationalen Tag gegen Homophobie auf sich aufmerksam gemacht hat, hat sich ebenfalls in Gütersloh etabliert, und eine Elterngruppe wendet sich vornehmlich an Angehörige, die dem Coming-out ihrer Kinder gegenüber stehen. Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt, so der einhellige Tenor.



Und doch scheint da noch Luft nach oben zu geben bei der Frage, ob Toleranz hier auch mit "Akzeptanz und Respekt" gleichzusetzen ist, wie es der Bürgermeister formulierte. Er hatte nach Medienberichten über eine Überfallserie auf schwule Männer, die über Datingseiten in einen Hinterhalt gelockt worden waren, solche Taten vor dem Rat als "schändlich" verurteilt und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu der Gesprächsrunde eingeladen.



Für Henning Schulz waren an diesem Abend vor allem die Zwischentöne interessant, die aus den Statements der Teilnehmer herauszuhören waren. So gehört das Bekenntnis zu einer schwulen oder lesbischen Beziehung durch Küsse, Umarmung oder Hand-in-Hand-Gehen offensichtlich nach wie vor nicht zum Alltag im Stadtbild.



Ein Teilnehmer beklagt: "Der Ton wird rauer"



Die Sexualpädagogen von AWO und Pro Familia erkennen aber auch unterschiedliche Reaktionen im schulischen Bereich. "Da gibt es die ganze Bandbreite", ist die Erfahrung von Jörg Lechthoff. "Das kann von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein und von Offenheit bis zur Ausgrenzung reichen." Und: "Der Ton wird rauer…" Auch das eine Erfahrung, nicht unbedingt quantifizierbar, aber für Einzelne spürbar.



Einig waren sich alle Teilnehmer des Treffens, dass besonders junge LGBTI Aufklärung, Begleitung und Unterstützung brauchen. Mehr Aufmerksamkeit für entsprechende Angebote in den Schulen – etwa durch Vermittlung über die Schulsozialarbeit – wünscht sich zum Beispiel die Elterngruppe, deren Sprecher Detlef Kerkhoff selbst Lehrer war. Nicht nur er weiß, wie entscheidend es für den weiteren Lebensweg ist, sich vor der Familie wie vor den Klassenkameraden zu outen. Deshalb ist es sicherlich ein nicht zu unterschätzendes Signal, dass auch im aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, dessen Entwurf kürzlich in den Jugendhilfeausschuss eingebracht wurde, die Information und Aufklärung zur sexuellen Orientierung explizit als Handlungsempfehlung festgeschrieben ist.



In diesem Sinne verstehen die Teilnehmer der Gesprächsrunde auch Unterstützung ihrer Anliegen durch die Stadt. Doch die Ergebnisse dieses Abends gehen darüber hinaus: Gemeinsam will eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Inge Trame und Pressesprecherin Susanne Zimmermann ein Programm erarbeiten, das das Thema "Vielfalt" im Rahmen des Internationalen Tages gegen Homophobie am 17. Mai kommenden Jahres in den Blickpunkt rücken soll. (cw/pm)