Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Studie: Homofeindliche Einstellungen nehmen in Deutschland ab

Offenbar haben immer weniger Deutsche Probleme mit Homosexuellen (Bild: (cc) Rog01 / flickr)

Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beim Thema Homosexualität auf dem Rückzug – und widerspricht damit einer Umfrage der Uni Leipzig.



Die am Montag veröffentlichte Studie "Gespaltene Mitte" (PDF) der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass homophobe Einstellungen in der Bevölkerung in Deutschland abnehmen. Demnach würden 9,7 Prozent der Bevölkerung homosexuelle Menschen abwerten. 2014 waren es noch 11,8 Prozent, 2011 gar 16,4 Prozent. Bei der ersten Erhebung im Jahr 2005 waren 21,6 Prozent gemessen worden.



Die Forscher maßen die Homophobie anhand der Aussagen "Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen" und "Homosexualität ist unmoralisch". Demnach halten zehn Prozent der Befragten gleichgeschlechtliche Küsse für ekelhaft, weitere sechs Prozent stimmen der Aussage "eher" zu, elf Prozent "eher nicht". Insgesamt 73 Prozent halten gar nichts von dieser Aussage. Die Behauptung, Homosexualität sei unmoralisch, lehnen gar 81 Prozent der Bevölkerung ab. Dagegen stimmen nur sechs Prozent der Aussage "voll und ganz" zu.



Die Zahlen widersprechen fundamental einer Studie der Uni Leipzig in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung, der Otto-Brenner-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die im Juni veröffentlicht wurde (queer.de berichtete). Hier wurde ein erheblicher Anstieg der Homosexuellenfeindlichkeit gemessen. Die Daten überschneiden sich übrigens bei den beiden wissenschaftlichen Arbeiten: Bis 2012 greift auch die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung auf die Leipziger Zahlen zurück, seit 2014 arbeitet sie aber mit der Universität Bielefeld zusammen.

Fortsetzung nach Anzeige

Ältere, Männer und Westler besonders homophob

Laut der neuen Studie ist die Abwertung von Menschen mit homosexueller Orientierung "ebenso wie der klassische Sexismus gegenüber Frauen stabil rückläufig". Ferner heißt es: "Sie ist im Osten geringer als im Westen, eher unter Männern als unter Frauen, deutlich stärker unter den ältesten Befragten und in einkommens- und bildungsschwachen Gruppen sowie unter politisch eher rechten Personen verbreitet."



Erstmals wurde in "Gespaltene Mitte" auch nach der Abwertung von Transmenschen gefragt. Hier liegen die Zahlen ähnlich wie bei Homosexuellen. Die Aussage "Ich finde es albern, wenn ein Mann lieber eine Frau sein will oder umgekehrt" stimmen sieben Prozent "voll und ganz" zu, der Aussage "Transsexuelle und Transgender sollten versuchen, nicht so aufzufallen" elf Prozent. Da dieses Thema erstmals in die Studie aufgenommen wurde, liegen Vergleichszahlen zu Vorjahren nicht vor.



Die Studie hat auch ergeben, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus rückläufig seien. Muslimfeindlichkeit ist den Zahlen zufolge im Vergleich zu 2010 stark zurückgegangen, aber seit 2014 wieder leicht gestiegen. Ein Anstieg wurde auch bei der Abwertung von asylsuchenden Menschen gemessen.



"Es gibt eine breite demokratische Mitte in Deutschland, die für Gleichwertigkeit und Demokratie eintritt und Gewalt ablehnt", heißt es in der Studie. Die Autoren warnen aber auch, dass "eine kleine protestbereite Gruppe" im Land ihr Unwesen treibe, "die in hohem Maße gewaltbereit ist und der Demokratie skeptisch gegenübersteht." Wegen dieser kleinen Gruppe mit hoher Gewaltbereitschaft könne es zu "eskalierenden Konflikten" kommen. Ein Motiv sei eine "empfundene Benachteiligung". Deshalb müssen die politische Bildung "nicht nur am Phänomen 'Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit' ansetzen, sondern auch an den dahinter liegenden sozialen Ängsten". (dk)