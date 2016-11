Stellenausschreibung

Düsseldorf: Care24 PflegeService sucht stellvertretende Bereichsleitung

Das Leben ist bunt – Vielfalt, Toleranz und Individualität



Care24 PflegeService gGmbH, eine 100%ige Tochter der Aidshilfe Düsseldorf e.V., sucht in Vollzeit (38,5 St./W.) für den Bereich Ambulant Betreutes Wohnen und Wohnungslosenhilfe



eine stellvertretende Bereichsleitung

(Sozialarbeit/Sozialpädagogik)



Der Aufgabenbereich beinhaltet:

• Unterstützung der Bereichsleitung schwerpunktmäßig in Bezug auf Projektentwicklung und -steuerung, Qualitätsmanagement, Akquise von Klient/inn/en

• Psychosoziale Beratung, Begleitung und Betreuung von Menschen

- mit HIV/Aids oder anderen STD

- mit psychischen Erkrankungen

- mit Abhängigkeitserkrankungen

- mit körperlichen Behinderungen und chronischen Erkrankungen



Sie verfügen über:

• Mehrjährige Berufserfahrung im Ambulant Betreuten Wohnen mit unseren Zielgruppen

• Erfahrungen im Case Management

• die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten ebenso wie zur Arbeit im Team

• gute Kenntnisse in Sozialrecht und Beratung



Wünschenswert sind:

• Leitungserfahrung und Belastbarkeit

• Kenntnisse der Wohnungslosenhilfe

• Kenntnisse der systemischen Beratung

• Fremdsprachenkenntnisse (türkisch, englisch u./o. französisch)

• Führerschein Kl. B



Wir bieten:

• Ein vielseitiges, multiprofessionelles und interkulturelles Team

• Supervision und Fortbildungen

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

• Ein der Position angemessenes Festgehalt



Aussagekräftige, schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an:

Care24 PflegeService gGmbH, Johannes-Weyer-Straße 1, 40225 Düsseldorf



Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Bernadette von Loë, Bereichsleitung Ambulant Betreutes Wohnen

Telefon: 0211 / 900 972-80

Email: bernadette.v.loe@care24-pflegeservice.de