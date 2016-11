Institutionelle Förderung

Bundestag plant halbe Million für die Hirschfeld-Stiftung ein

Der Bundestag will der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld im kommenden Jahr 500.000 Euro zur Verfügung stellen (Bild: Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde)

Im kommenden Jahr soll die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erstmals eine institutionelle Förderung erhalten.



Der "Wunsch" von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wird offensichtlich erfüllt: Im Haushaltsgesetz 2017 ist für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erstmals eine institutionelle Förderung vorgesehen. Für das kommende Jahr sollen dafür 500.000 Euro in den Bundeshaushalt eingestellt werden. Bislang musste die Stiftung ihre Arbeit ausschließlich aus Kapitalerlösen und Spenden finanzieren.



Bei der Haushaltsdebatte am Dienstag im Bundestag unterstützte auch die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, die vornehmlich vom Koalitionspartner SPD durchgesetzte Förderung. Der endgültige Beschluss über den Bundeshaushalt für das Jahr 2017 steht am Freitag auf der Tagesordnung des Parlaments.



Der linke Bundestagabgeordnete Harald Petzold, der sich seit langem für eine institutionelle Förderung stark gemacht hatte, begrüßte in einer Pressemitteilung die von allen Fraktionen unterstützte Initiative: "Damit würdigt der Bundestag endlich auch die wichtige inhaltliche Arbeit der Bundesstiftung für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt."



Jörg Litwinschuh, der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, sprach gegenüber queer.de von einem "guten Tag für unsere Stiftung und die Akzeptanz von LSBTTIQ-Lebensweisen": Die Einrichtung könne ihre Zwecke nun "nachhaltiger erfüllen und besser planen". Die Förderung zeige "den Willen des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung, gerade in Zeiten eines gesellschaftlichen Rollbacks LSBTTIQ-Anliegen und -Themen sichtbarer zu machen und über Repression und Diskriminierung aufzuklären", so Litwinschuh. Das sei insbesondere "im Hinblick auf die schlimmen Folgen des Paragrafen 175 StGB bis heute" wichtig. Er gehe davon aus, dass das Kuratorium nun auch die externe Projektförderung der Stiftung wieder aufnehmen werde. (mize)