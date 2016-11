Neues US-Kabinett

Trump macht erbitterte Homo-Gegnerin zur Bildungsministerin

Betsy DeVos mit dem designierten Präsidenten Donald Trump und Vize Mike Pence (Bild: Screenshot MSNBC)

Betsy DeVos kämpft seit Jahren dafür, das Eheverbot für Schwule und Lesben aufrecht zu erhalten. Jetzt soll sie die amerikanische Bildungspolitik bestimmen.



Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, die homophobe Aktivistin Betsy DeVos als Chefin des Bildungsministeriums zu nominieren. Die Personalie wurde von LGBTI-Aktivisten mit Sorge aufgenommen, da sich die 58-Jährige bereits seit Jahren dem Kampf gegen Homo-Rechte verschrieben hat.



So hat die ehemalige republikanische Parteichefin in Michigan bereits Anfang des Jahrtausends in ihrem Heimatstaat gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard DeVos, Jr., dem Erben des milliardenschweren Konzerns Amway, die Kampagne zum Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Regionalverfassung angeführt. Das Verbot wurde schließlich 2004 mit einem Volksentscheid beschlossen, das erst mit einer Supreme-Court-Entscheidung im Jahr 2015 außer Kraft gesetzt wurde.



DeVos und ihre Familie haben zudem wiederholt über ihre Stiftungen homophobe Organisationen mit hohen Spenden unterstützt, darunter die "National Organization for Marriage". Ihre Mutter war auch Vorstandsmitglied beim "Family Research Council" und bei "Focus on the Family" – diese Organisationen kämpfen vorwiegend gegen die Gleichbehandlung von LGBTI.



Die neue Ministerin ist auch wegen ihrer Ansichten über eine mögliche Schulreform umstritten: Sie setzt sich etwa für eine stärkere Privatisierung des Schulsystems ein. Die Lehrergewerkschaft hat die Ernennung deshalb bereits scharf kritisiert.

Weitere homophobe Minister?

Bereits vor einer Woche hatte Trump angekündigt, den homophoben Senator Jeff Sessions zu seinem Justizminister zu machen (queer.de berichtete). Noch muss Trump viele weitere Posten besetzen; auch hier sind weitere homophobe Kandidaten im Gespräch. So gibt es Spekulationen, dass Ben Carson das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung übernehmen könnte. Carson trat in den republikanischen Vorwahlen gegen Trump an, unterstützte den Milliardär später aber uneingeschränkt. Er hatte in der Vergangenheit mit bizarren homophoben Thesen für Aufregung gesorgt – so behauptete er etwa, dass die Homo-Ehe schuld am Fall des Römischen Reiches sei (queer.de berichtete).





Trump kündigte am Dienstag eine weitere wichtige Personalie an: Mit Nikki Haley, der Gouverneurin von South Carolina, soll eine recht moderate Republikanerin amerikanische Botschafterin bei der UN werden. So hat sie – anders als viele ihrer Parteifreunde – schnell ihren Frieden mit der Ehe-Öffnung gemacht und in ihrem Bundesstaat kein homo- und transphobes Gesetz angeregt wie HB 2 im benachbarten North Carolina, obwohl ihr Staat eigentlich als weit konservativer gilt. Bryan Fischer von der "American Family Association" bezeichnete Haley daher als Verfechterin der "homosexuellen Agenda". (dk)