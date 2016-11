Gegen "gesellschaftlichen Rollback"

Hamburg bewirbt sich um Europride 2020

In vier Jahren soll der CSD Hamburg größer und europäischer werden (Bild: (cc) Andreas Gerhold / flickr)

Die CSD-Veranstalter in der Hansestadt wollen zum zweiten Mal nach 2004 den Europride austragen.



Der CSD-Veranstalter Hamburg Pride e.V. hat angekündigt, sich um den Europride 2020 zu bewerben. Das habe die Mitgliederversammlung des Vereins am Mittwoch einstimmig beschlossen. CSD-Chef Stefan Mielchen begründete das Engagement mit dem politischen Klima: "Nicht nur in Deutschland, auch in Europa und den USA sind Populisten und Rechtsextreme auf dem Vormarsch. Sexuelle Minderheiten bekommen das besonders zu spüren", erklärte Mielchen. Diesem "gesellschaftlichen Rollback" müsse man sich mit aller Macht entgegenstellen.



Der Europride in Hamburg solle ein "starkes Signal für die Werte einer offenen, solidarischen und freien Gesellschaft sein und die Menschenrechte für LGBTI in den Fokus rücken", sagte Mielchen. Unter anderem soll zu diesem Anlass eine internationale Menschenrechtskonferenz abgehalten werden. " Hamburg hat zum 40. Geburtstag seines Christopher Street Days im Jahr 2020 die Chance, sich Europa und der Welt als Stadt der Vielfalt und Weltoffenheit zu präsentieren. Diese Chance wollen wir nutzen."



Man habe bereits "vielversprechende Gespräche" mit den politisch Verantwortlichen in Hamburg geführt, so Mielchen. Er betonte, dass der Europride nicht nur ein Projekt der LGBTI-Community sei, sondern von einer er breiten Mehrheit der Stadtgesellschaft getragen werden solle.

Fortsetzung nach Anzeige

Konkurrenz aus Belgien, Norwegen und Griechenland

Erst im Herbst 2017 wird klar sein, ob Hamburg den Zuschlag erhalten wird. Die Entscheidung fällt auf einer Mitgliederversammlung der European Pride Organizers Association (EPOA). Mit Brüssel, Bergen und Thessaloniki haben sich bislang drei weitere Städte beworben.



Der Titel Europride wird seit 1992 vergeben. Dieser CSD wird größer angelegt und es gibt ein breiteres Rahmenprogramm, um internationale Beachtung zu erreichen. Der letzte deutsche Europride fand 2004 ebenfalls in Hamburg statt. Zuvor hatten bereits Köln (2002) und Berlin (1993) den Kontintal-CSD veranstaltet. In diesem Jahr fand der Europride in Amsterdam statt, im kommenden Jahr ist Madrid an der Reihe. (pm/dk)