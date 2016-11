Europäischer Menschenrechtsgerichtshof

Türkei: Verbot von Homo-Magazin verstößt gegen die Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stärkt die Meinungsfreiheit in der Türkei (Bild: (cc) Mathieu Nivelles / flickr)

Die Türkei darf nach einer Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofes nicht zum Schutz der "öffentlichen Moral" die freie Meinungsäußerung einschränken.



Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am Dienstag einstimmig entschieden, dass die 2006 angeordnete Beschlagnahmung von mehreren hundert Exemplaren eines Magazins der LGBTI-Organisation Kaos GL durch türkische Behörden gegen Europarecht verstoßen habe. Ein Gericht in Ankara hatte vor zehn Jahren das Magazin verboten, weil nach Ansicht des Richters die Titelgeschichte über Pornografie gegen die öffentliche Moral verstoßen habe (queer.de berichtete).



Für die Straßburger Richter verstieß das Verbot gegen Artikel 10 der Menschenrechtskonvention, der das Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit garantiert. Die Beschlagnahmung des Magazins sei ein "unverhältnismäßiger Eingriff" gewesen, der in einer demokratischen Gesellschaft "nicht notwendig" sei. Falls Sorgen um den Jugendschutz bestanden hatten, hätte der Staat anordnen können, dass das Magazin nicht an unter 18-Jährige ausgegeben wird.

LGBTI-Aktivisten begrüßen Urteil

Die internationale LGBTI-Organisation ILGA Europe begrüßte die Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofes. Der Fall sei wichtig, da das Gericht festgestellt habe, dass der Schutz der öffentlichen Moral nicht dazu genutzt werden darf, die freie Meinungsäußerung einzuschränken.



Das Urteil des zehn Jahre alten Falles fällt freilich in eine Zeit, in der die Erdogan-Regierung oppositionelle Journalisten und Politiker verhaften lässt. Erst vergangene Woche sorgte die Festnahme des LGBTI-Aktivisten Levent Piskin für Empörung (queer.de berichtete).

EU über Lage von LGBTI in der Türkei besorgt

Stein des Anstoßes: Das Kaos-GL-Magazin aus dem Jahr 2006 Bild vergrößern