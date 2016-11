Stellenausschreibung

manCheck Berlin sucht Vorortarbeiter

manCheck, das Vor-Ort-Projekt der Schwulenberatung Berlin, sucht möglichst zum 2. Januar 2017 zur Verstärkung des Teams für die Vorortarbeit in allen Szenen einen



Vorortarbeiter



für 29 Std/Woche-Teilzeitbasis. Bewerbungsfrist: 4. Dezember 2016



Aufgaben:

- Vorortarbeit zu HIV/Hepatitiden und STI, sowie Drogengebrauch und Suchtprävention

- Konzeption und Durchführung von Aktionen für Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben in den jeweiligen Szenen

- Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen

- Kontaktpflege zu anderen Organisationen und Einzelpersonen aus der Szene



Anforderungen:

- fundierte Kenntnisse in der Primärprävention bei Männern mit schwulem Sex

- fundierte Szenekenntnisse

- Selbständiges Arbeiten

- kommunikative Fähigkeiten

- Teamfähigkeit

- Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

- Kenntnisse im Bereich gängiger Blogsoftware (WordPress etc.).

- Kenntnisse in Bezug auf die optimale Nutzung von Social Media

- Sprachkenntnisse in Deutsch und English (beide mindestens B2) und gerne einer weiteren Sprache

- Führerschein Klasse B



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem engagierten und dynamischen Team

- Supervision

- Fortbildung nach Bedarf



Studium der sozialen Arbeit, Public Health oder Psychologie sind von Vorteil. Bewerbungen von Menschen mit Migrations- und/oder Fluchtgeschichte sind erwünscht.



Weitere Infos zur Stellenbeschreibung:

Rolf de Witt

Tel. (030) 44 66 88 71

Email: jobs@schwulenberatungberlin.de

rolf@mancheck-berlin.de



Aussagekräftige Bewerbung bitte bis einschließlich 4. Dezember 2016 ausschließlich per Email an: job@schwulenberatungberlin.de (Stichwort: Bewerbung manCheck)