Ásotthalom

Ungarische Stadt verbietet Moscheen, Burkas und Homo-"Propaganda"

Mit dieser Grafik informierte Bürgermeister Toroczkai László auf seiner Facebook-Seite über einen Beschluss der Stadtrats

Der rechtsextreme Bürgermeister von Ásotthalom will seine Bürger vor dem "extremen Liberalismus" des Westens schützen.



Sogar ein Schild hat Ásotthaloms Bürgermeister Toroczkai László schon entworfen: Unter der Überschrift "Ásotthalom verteidigt seine Traditionen" sieht man eine rot durchgestrichene Moschee, eine rot durchgestrichene Burka und rot durchgestrichene Schwulen- und Lesbenzeichen.



Der rechtsextreme Politiker aus Südungarn postete die Grafik am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite, um über einen Beschluss des Stadtrats vom selben Tag zu informieren. Auf seine Anregung hin sind in der 6.000-Einwohner-Gemeinde Ásotthalom, die an der Grenze zu Serbien liegt, ab sofort der Bau von Moscheen, eine Vollverschleierung und "jegliche Art von Propaganda-Aktivitäten, die der Ehe aus Mann und Frau widersprechen", verboten.



Explizit aufgeführt sind zum dritten Punkt unter anderem Demonstrationen, Aufführungen und Poster. Im Stadtrat habe es laut László nur zwei Enthaltungen gegeben, keine einzige Nein-Stimme.

"Präventives Aktionspaket zur Verteidigung unserer Heimat"

Er wolle seine Stadt vor dem "extremen Liberalismus" des Westens und vor "subversiven Plänen" schützen, schrieb der Bürgermeister zu dem Beschluss auf seiner Facebook-Seite. Zudem forderte er alle anderen ungarischen Städte dazu auf, sein "präventives Aktionspaket zur Verteidigung unserer Heimat" zu übernehmen.



Toroczkai László, der vor drei Jahren als Kandidat der rechtsextremen Jobbik-Partei in einer Stichwahl mit 71,5 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister von Ásotthalom gewählt wurde, ist in Ungarn kein Unbekannter. 2001 gründete er die ultranationalistische Jugendorganisation "64 Gespanschaften", die sich mit allen Mitteln für die Wiederherstellung der ungarischen Grenzen von vor dem ersten Weltkrieg einsetzt – bis 2013 war er ihr Vorsitzender. Wegen seiner Hetze erhielt László in Serbien, Rumänien und der Slowakei vorübergehende Einreiseverbote. (cw)