Gegenrede

Asexuelle befriedigen sich auch selbst

Asexuelle Aktivisten beim World Pride 2014 in Toronto (Bild: Ben Meisner)

Der Verein AktivistA widerspricht dem Psychologen Guido Gebauer, der Asexualität in vielen Fällen für ein Missverständnis hält.



Von Carmilla DeWinter und Marcel Schwalb (AktivistA e.V.)



Mehr als 40 Prozent der asexuellen Menschen sind in Wirklichkeit gar nicht asexuell, sondern sie verwechseln Asexualität mit sexuellen Problemen oder fehlenden sexuellen Gelegenheiten – dies behauptet zumindest der Hannoveraner Psychologe Guido Gebauer in einer Studie (queer.de berichtete). Der ihr zugrundeliegende Online-Test ist jedoch weder repräsentativ noch erfüllt er wissenschaftliche Standards. Wir haben uns deshalb zu dieser Gegenrede entschlossen.



Dass Außenstehende die Selbstbeschreibung von Menschen aus dem asexuellen Spektrum anzweifeln, ist nicht neu – wie andere Minderheiten sind wir beim Coming-out nicht nur der Angst ausgesetzt, dass wir aufgrund eines neu aufgedeckten sexuellen Minderheitenstatus vielleicht nicht mehr geliebt werden, sondern müssen gleichzeitig die andere Person davon überzeugen, dass das Phänomen tatsächlich existiert.



Wir gehen auch davon aus, dass Menschen sich nicht ohne Not und vorherige Selbsterforschung als zum asexuellen Spektrum gehörig beschreiben. Wenige sortieren sich aus Lust und Laune außerhalb der Heteronorm ein. Eine Selbstbeschreibung als asexuell ist häufig schambehaftet und kann zu erheblicher Verzweiflung führen.



Wenn ein Online-Test Fragenden Hilfestellung geben möchte, ist das zuerst ein äußerst löbliches Ziel. Er wird von manchen sicher gern angenommen, scheint es doch einfacher, ein Dutzend Fragen zu beantworten, statt seitenweise Erfahrungsberichte in einschlägigen Foren zu lesen oder sich in den sozialen Medien durch Postings mit mehr oder weniger vielen neuen Begriffen zu wühlen. Nun sollte in diesem Fall die Hilfestellung fundiert und in der Beratung verantwortlich geschehen.

Das Ringen um eine Definition von Asexualität

Für Asexualität gibt es mehrere Erklärungsansätze. Am weitesten verbreitet ist die Definition von asexuell als "fühlt keine sexuelle Anziehung". Diese Erklärung wird von AVEN, einem Netzwerk für asexuelle Menschen, nicht nur im englischsprachigen Raum benutzt. Auch Anthony Bogaert, der wissenschaftliche Pionier im Forschungsbereich Asexualität, unterstützt diesen Ansatz. Dies würde Asexualität zu einer sexuellen Orientierung machen. Die deutschsprachige Asexuellen-Community fand die Beschreibung einer Abwesenheit nicht optimal, deswegen prangt seit zehn Jahren auf der Startseite des deutschsprachigen AVEN-Forums: "kein Verlangen nach sexueller Interaktion".



Die Community hat sich darauf geeinigt, dass keine Einigkeit hergestellt werden kann – beide Erklärungen sind akzeptabel, beide sind keine Vorschrift dafür, dass sexuelle Aktivitäten mit anderen Personen auf keinen Fall stattfinden dürfen. Und was jemand allein tut, ist sowieso außen vor. Eine allgemeingültige Definition von Asexualität liegt also gegenwärtig weder in der Wissenschaft noch im Selbstverständnis Asexueller vor.



Auch Guido Gebauer schreibt: "Asexualität ist noch kein in der Wissenschaft einhellig akzeptierter und übereinstimmend definierter Begriff." Danach beginnt er allerdings, ein Bild von Asexualität zu entwerfen, das im Gegensatz zu allen anderen uns bekannten Quellen ausschließt, dass "echte Asexuelle" sich selbst befriedigen dürfen. Wer also sexuelles Verlangen ohne Ziel spürt, ist dieser Definition zufolge nicht asexuell. Aufgrund dessen und der verwendeten Sprache hat Gebauers Erhebung für Menschen, die Hilfe suchen, wenig praktischen Wert und verunsichert mehr als sie hilft.



Unsicherheiten und Ausschlusskriterien im Online-Test



Grundsätzlich maßt sich die Test-Auswertung eine klare Aussage über die vorhandene oder nicht vorhandene Asexualität der Teilnehmenden an, obwohl eine einheitliche Definition nicht existiert und die Überlappungen schnell in Graubreiche fallen.



Es sei angemerkt, dass ein mehr oder weniger unbewusster Widerstand gegen Sex durchaus zu Potenzproblemen, Orgasmusschwierigkeiten, Schmerzen und anderen Problemen führen kann. Die gemessenen dreizehn Prozent "sexuelle Funktionsstörungen" können also durchaus mit Asexualität überlappen. Wahrscheinlich ekeln sich auch manche Menschen vor Sex mit Menschen, die sie nicht sexuell anziehend finden – und asexuelle Menschen finden eben niemanden anziehend. Eine klare Abgrenzung von Ekel und Asexualität ist also auch nicht möglich.



Hinzu kommt, dass der Test sich explizit an Menschen wendet, die Rat suchen und sich auf dem Gebiet noch nicht auskennen. Trotzdem zwingt er diese unsicheren Menschen, sich zu verorten, da er bei der aktuellen Einschätzung kein "Ich weiß nicht" zulässt. Wer die zahlenmäßige Auswertung liest, findet denn auch heraus, dass die Fehlerquote vor allem durch Menschen zustande kam, die sich "eher" als asexuell einschätzten. Menschen, die sich also sowieso nicht sicher waren und sich wahrscheinlich noch nicht als asexuell geoutet hatten.



Dass durch diese Faktoren eine hohe "Fehlerquote" vorliegt, ist zwangsläufig gegeben. AktivistA bedauert, dass dieser Unsicherheitsfaktor in den Pressemeldungen unterschlagen wurde. Aus derlei undifferenzierten Texten lässt sich unglücklicherweise ein Generalverdacht gegenüber als asexuell geouteten Menschen ableiten, dass sie zu einem großen Anteil nur ratlos seien und professionelle Hilfe bräuchten. Wir empfinden dies für unsere Arbeit als nicht besonders förderlich.



Die Erhebung von Guido Gebauer ist weder repräsentativ noch sind die Ergebnisse in ihrer einnehmenden Definitionsmacht für uns nachvollziehbar. Für Menschen, die sich selbstsuchend mit dem Thema Asexualität auseinandersetzen, ist sein Online-Test keine Hilfe. Stattdessen empfehlen wir zur Informationssuche das AVEN-Portal, welches bereits seit 15 Jahren fundierte Kenntnisse über das asexuelle Spektrum vermittelt.



Der Verein AktivistA setzt sich seit 2012 für die Sichtbarmachung und Aufklärung zum Thema Asexualität in der Gesellschaft ein. Er organisiert regelmäßig und ehrenamtlich Veranstaltungen, Informationsstände, Vorträge und Interviews über Asexualität und das asexuelle Spektrum.