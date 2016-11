Frist: Mittwoch

ColognePride: Abstimmung zum Motto 2017

Der Kölner CSD lässt die Szene über zwei unterschiedliche Motive im Wahljahr entscheiden. Politisch sind beide.



Der ColognePride sucht ein neues Motto für seine nächste Saison – und lässt jeden Interessierten mitentscheiden. Zur Wahl stehen für den Pride im Wahljahr zwei Motive: "Mensch, wach auf" und "Nie wieder".



Interessierte – erwünscht ist Feedback aus der ganzen Community nicht nur aus Köln – können bei Facebook durch einen Kommentar abstimmen (und ergänzende Hinweise abgeben). In dem bewusst einfachen Verfahren nehmen die CSD-Macher aber auch Stimmen per Email oder Anruf in der Geschäftsstelle entgegen. Die Abstimmung endet bereits am Mittwoch (30. November) um 20 Uhr, damit das Ergebnis am Donnerstag bei der ersten ColognePride-Gala verkündet werden kann.



Zwei Motive stehen zur Auswahl: "Mensch, wach auf" setzt auf ein Megaphon in Regenbogenfarben: "Das Megaphon soll die Strahlkraft unserer Forderung symbolisieren", so der CSD. "Es 'schreit' die Gesellschaft an und fordert nun, das Aufwachen, das Augenöffnen und die Akzeptanz für alle Lebensformen. Die Regenbogenfarben deuten auf den Absender, nämlich auf uns als Community, hin."



Zu Gestaltung des Motivs "Nie wieder" schreibt der CSD: "Durch den Einbezug des 'Rosa Winkels' und des 'Schwarzen Winkels' ist hier der nachdrückliche Aufruf an die Politik gerichtet, das wir niemals wieder die Situation haben wollen, mit einem Symbol gekennzeichnet zu werden."







Beite Motive sind offen gehalten für nähere Forderungen und Slogans, diese sollen aus den Bereichen "Wissen", "Respekt" und "Politische Forderungen" kommen. Auch hier nimmt der CSD Vorschläge entgegen, weitere Details zu den Motiven, Forderungen und der Abstimmung verrät ein PDF.



Der Kölner CSD findet 2017 vom 7. bis 9. Juli statt, mit drei Tagen Straßenfest und der Parade am Sonntag. (nb)