Raubüberfall beim Onlinedate

München: Polizei fahndet nach Gayromeo-User "Marcus"

Mit diesem Profilbild war "Marcus" auf Planetromeo unterwegs (Bild: Polizei München)

Die Münchner Polizei sucht einen jungen Mann und zwei Komplizen, die am 1. Juli einen 38-Jährigen in die Falle gelockt und beraubt haben sollen.



Der Vorfall liegt bereits ein halbes Jahr zurück, doch erst jetzt ging die Münchner Polizei mit einem Foto von dem mutmaßlichen Räuber "Marcus" an die Öffentlichkeit.



Mit dem jungen Mann hatte sich ein 38-jähriger Arbeitsloser über das schwule Datingportal Planetromeo (ehemals Gayromeo) verabredet. Am 1. Juli trafen sich beide gegen 23.10 Uhr am Münchner S-Bahnhof Aubing. Dort unterhielt sich "Marcus" zunächst mit seinem "Date", plötzlich kamen jedoch zwei weitere Personen auf die beiden zu, die der junge Mann offenbar kannte.



Der 38-Jährige wurde nun laut Polizeibericht unvermittelt von "Marcus" zu Boden getreten und von den beiden Unbekannten weiter geschlagen. Im weiteren Verlauf wurden dem Opfer die Brusttasche mit Geldbeutel und Mobiltelefon heruntergerissen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige erlitt durch den Vorfall eine Nasenbeinfraktur, ein Schädeltrauma und mehrere Hämatome.

"Marcus" ist etwa 19 Jahre alt und 1,80 Meter groß

Aus dem vorangegangenen Chat-Verlauf konnte ein Foto von "Marcus" gesichert werden, nun wurde auch ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Der mutmaßliche Lockvogel soll etwa 19 Jahre alt und 1.80 Meter groß sein. Er hat kurze braune Haare, sprach Hochdeutsch und war mit einer rot-schwarzen Hose bekleidet.



Von den beiden Mittätern liegen nur vage Beschreibungen vor. Der andere Mann soll 18 bis 20 Jahre alt und ebenfalls 1,80 Meter groß sein sowie braune, kurze Haare und einige kräftige Figur haben. Er war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die dritte Person war eine 18 bis 20 Jahre alte, schanke Frau, etwa 1,70 Meter groß und mit schulterlangen, braunen Haaren.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu dem jungen Mann auf dem Foto, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. (089) 2910-0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)