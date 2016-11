CSD-Motto 2017

Hamburg Pride an Heteros: "Kommt mit uns!"

Beim CSD in der Hansestadt wird im kommenden Jahr unter dem Motto "Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative" demonstriert.



Der Hamburg Pride e.V. hat am Montag das Kampagnenmotto für den CSD 2017 bekanntgegeben. Bei zwei Treffen einigten sich die Vereinsmitglieder und weitere Vertreter der Hamburger Community auf den Slogan "Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative".



"Das Motto ist eine Einladung an die Community, an die Mehrheitsgesellschaft und an die Politik, sich insbesondere im Wahljahr 2017 mit dem CSD zu verbinden: für eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft, für Weltoffenheit und die Akzeptanz von Verschiedenheit, für geschlechtliche Vielfalt und die Gleichstellung sexueller Minderheiten", erklärte Hamburg-Pride-Chef Stefan Mielchen. "Es ist eine klare Positionierung gegen Ausgrenzung und gegen den Populismus der vermeintlich einfachen Lösungen."



Der Slogan "Kommt mit uns!" sei in seiner Doppeldeutigkeit aber auch "eine Einladung, offen und unverkrampft über unterschiedliche Sexualitäten zu sprechen. "Wir streiten für eine Gesellschaft, in der Sexualität nicht verschämt tabuisiert wird", sagte Mielchen. Die Hamburger Pride-Week findet 2017 vom 29. Juli bis 6. August statt. (cw)