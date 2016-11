Heute, 06:20h Teilen: | Doppelhaushalt 2017/2018 1,1 Millionen Euro für Kampagne "Queeres Niedersachsen" Landtagsabgeordnete von SPD und Grünen stellten die zusätzlichen Haushaltschwerpunkte am Montag der Presse vor (Bild: Grüne Fraktion Niedersachsen) Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen im kommenden Jahr eine landesweite Akzeptanzkampagne starten.



In Niedersachsen haben die beiden Regierungsfraktionen SPD und Grüne am Montag ihre Ergänzungswünsche für den geplanten Doppelhaushalt der Landesregierung für die Jahre 2017 und 2018 vorgestellt. Aus den zusätzlich angemeldeten rund 180 Millionen Euro sollen 1,1 Millionen Euro für eine LGBTI-Akzeptanzkampagne "Queeres Niedersachsen" bereitgestellt werden.



Die rot-grüne Liste (PDF), zu der unter anderem auch 280 neue Polizeistellen und 16,2 Millionen Euro für neue Radwege gehören, soll nach dem Willen der beiden Fraktionen bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts bei der Landtagssitzung im Dezember beschlossen werden. Details zur Kampagne "Queeres Niedersachsen" werden nicht genannt. Die Mehrausgaben sollen durch eingesparte Kreditzinsen und nicht genutzte Rücklagen finanziert werden. Trotz der zusätzlichen Projekte soll der Landeshaushalt ab dem kommenden Jahr ohne Schulden auskommen.



Die "Neue Osnabrücker Zeitung" nannte die Haushaltsergänzungen von SPD und Grünen in einem Kommentar ein "Wahlgeschenkpaket" und kritisierte dabei die "millionenteure Werbekampagne für Schwule, Lesben und sexuell Andersorientierte" als "rote und grüne Herzensangelegenheit". (cw) Kommentare: Selbst kommentieren | Bisher keine Reaktionen | FB-Debatte Teilen: 19 Service: drucken | pdf | mailen Tags: niedersachsen, akzeptanzkampagne, doppelhaushalt, rot-grün, queeres niedersachsen Unterstützen: | Überweisung / Abo / weitere Infos