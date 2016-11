Vom Bund gefördert

Neue Broschüre erklärt Flüchtlingen LGBTI-Rechte

Zwei junge Flüchtlinge am Grenzübergang Wegscheid bei der Einreise nach Deutschland (Bild: flickr / Metropolico.org / cc by 2.0)

Das Faltblatt "Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlichen Geschlechts bzw. verschiedener sexueller Identität" informiert in zehn Sprachen.



Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, benötigen praktische Unterstützung, ihrem Bedarf entsprechend aufbereitete Informationen und Orientierung in der für sie neuen Gesellschaft. Daher wurde vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD), dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und dem Paritätischen Gesamtverband eine Broschüre zum Themenbereich "Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlichen Geschlechts bzw. verschiedener sexueller Identität" entwickelt.



Unterstützt wurde die Erstellung der Publikation von RefugeeGuide.de und Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Publikation eignet sich etwa als Einleger für Willkommensmappen in Flüchtlingsunterkünften oder zur Auslage in Beratungsstellen, an Treffpunkten und in Bildungsstätten.



Die Broschüre erläutert kurz und knapp die rechtliche Situation von Frauen und Männern sowie von Menschen verschiedener sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität in Deutschland. Dabei wird die gelebte Vielfalt von Lebensentwürfen betont und sich für ein respektvolles Zusammenleben ausgesprochen. Die Orientierungshilfe wurde vom Deutschen in neun Sprachen übersetzt: Englisch, Französisch, Albanisch, Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch, Russisch und Serbisch.



Die Broschüre gibt es als PDF zum Download. Gedruckte Exemplare können, solange der Vorrat reicht, kostenfrei bestellt werden beim Arbeiter-Samariter-Bund NRW ausschließlich per Email an presse@asb-nrw.de. (cw/pm)