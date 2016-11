K.T. McFarland

Aidskranken Bruder geoutet: Homo-Hasserin wird Trumps Vize-Sicherheitsberaterin

K.T. McFarland wird den Präsidenten künftig in Fragen der nationalen Sicherheit beraten

Für LGBTI wird das Trump-Regierungsteam immer mehr zum Horrorkabinett: Die neue stellvertretende Sicherheitsberaterin outete einst ihren Bruder. Ein Homo-Hasser sagte Trump allerdings ab.



Der designierte US-Präsident Donald Trump schart weiter Homo-Hasser um sich: Am Freitag erklärte der 70-Jährige, dass er Kathleen Troia McFarland zu seiner stellvertenden Nationalen Sicherheitsberaterin machen werde. McFarland hatte laut einem Bericht des LGBTI-Magazins "Washington Blade" 1992 ihren eigenen Bruder gegenüber ihren Eltern in einem Brief als schwul geoutet, als dieser gerade an Aids erkrankt war. Er verstarb drei Jahre später.



McFarland machte in dem Brief angebliche Misshandlungen des Bruders durch den gewalttätigen Vater für seine sexuelle Orientierung und spätere Erkrankung verantwortlich – diese Misshandlungen haben aber nach Angaben der Familie nie stattgefunden. Außerdem sah die heute 65-Jährige ihren Bruder wegen seiner Homosexualität als Gefahr für ihre Kinder an. Als ihr Bruder im Sterben lag, weigerte sie sich, ihn zu besuchen.



Das Magazin "New York" hatte bereits 2006 über diese Familiengeschichte berichtet, als sich McFarland gerade erfolglos um einen Senatssitz in New York um den Sitz der damaligen Senatorin Hillary Clinton bewarb. Damals zitierte das Magazin aus dem Brief: "Habt ihr euch je gewundert, warum ich nie etwas mit Mike zu tun hatte und ihn nie meine drei Töchter habe sehen lassen, obwohl wir nur 15 Minuten voneinander entfernt gewohnt haben? Er war ein lebenslanger Homosexueller und die meisten seiner Beziehungen waren kurze, unbedeutende One-Night-Stands."



In Interviews versuchte McFarland während des damaligen Wahlkampfes, den Brief herunterzuspielen. So sagte sie der "New York Times", sie habe ihren Bruder lieb gehabt; außerdem erklärte die Republikanerin, die Misshandlung habe ihn nicht schwul gemacht, aber zu seinen häufigen Partnerwechseln beigetragen. Sie bedauerte auch, ihn vor seinem Tod nicht besucht zu haben. Im Vorwahlkampf musste sie am Ende trotzdem ihre Bewerbung zurückziehen, nachdem ihre damals 16-jährige Tochter beim Ladendiebstahl erwischt worden war.



McFarland hatte ihre politische Karriere als Redenschreiberin im Verteidigungsministerium unter Präsident Ronald Reagan begonnen. In den letzten Jahren trat sie als Expertin in Sicherheitsfragen in den republikanischen Haussendern Fox News Channel und Fox Business Network auf. In ihrem neuen Job wird sie Stellvertreterin von Michael Flynn, der ebenfalls nicht viel von LGBTI-Rechten hält. So hatte er im Juni kritisiert, dass bald auch Transsexuelle im Militär dienen dürfen.

Fortsetzung nach Anzeige

Homo-Gegner wird Gesundheitsminister

Auch das Gesundheitsministerium wird offenbar künftig von einem Gegner für LGBTI-Rechte geführt. Am Montag bericheten mehre Zeitungen übereinstimmend, dass der Kongressabgeordnete Tom Price das Ministerium übernehmen werde. Price hatte laut der LGBTI-Organisation Human Rights Campaign in den letzten Jahren im Parlament immer gegen LGBTI-Rechte gestimmt. Die Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht hatte er 2015 als "traurigen Tag für die Ehe" bezeichnet.



Die LGBTI-Organisation GLAAD bezeichnete Price daher in einer ersten Reaktion auf die mutmaßliche Ernennung als "völlig ungeeignet", dieses wichtige Ministerium anzuführen. Auch in weiteren Positionen unterscheidet er sich fundamental von der Vorgängerregierung: So ist er ein erbitterter Gegner von Obamas Gesundheitsreform und setzt sich für ein Verbot von Abtreibungen ein.



Eine andere Personalie machte am Wochenende Schlagzeilen: So erklärte Jerry Falwell, Jr., der Chef der evangelikalen "Liberty University", dass Trump ihm das Amt des Bildungsministers angeboten habe, er aber abgelehnt habe, weil er mit seiner Familie nicht nach Washington umziehen wollte. Seine Universität diskriminiert offen homosexuelle Studenten – so müssen alle immatrikulierten Studenten einen Vertrag unterzeichnen, in dem sie versprechen, niemals vorehelichen oder gleichgeschlechtlichen Sex zu haben. Die Universität war von seinem 2007 verstorbenen Vater gegründet worden, der einst Teletubby "Tink Winky" als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).







Jerry Falwell, Jr. hat es sich wie sein Vater zur Lebensaufgabe gemacht, gegen LGBTI-Rechte zu kämpfen.

Statt Falwell soll nun Betsy DeVos Bildungsministerin werden. Auch sie profilierte sich als Homo-Hasserin und kämpfte jahrelang für die Beibehaltung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben ( queer.de berichtete ). Vor zwei Wochen hatte Trump bereits angekündigt, den homophoben Senator Jeff Sessions zu seinem Justizminister zu machen ( queer.de berichtete ). (dk)