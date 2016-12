205 Fälle bundesweit

Statistik: Zahl der homophoben Straftaten steigt um 20 Prozent

Die meisten homophoben Übergriffe werden wahrscheinlich gar nicht zur Anzeige gebracht (Bild: (cc) kris krüg / flickr)

Laut offiziellen Zahlen stieg dieses Jahr die Zahl der "politisch motivierten Straftaten mit der Nennung des Unterthemas sexuelle Orientierung" deutlich an. Die Statistik ist allerdings wenig aussagekräftig, da auch eine erhöhte Anzeigenbereitschaft Grund für den Anstieg sein könnte.



Die offizielle Zahl der gemeldeten Straftaten, die aus Homophobie begangen werden, ist in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um knapp 20 Prozent angestiegen. Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen in diesen Fällen erhöhte sich ungefähr im gleichen Umfang. Das ist das Ergebnis einer Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck, die am Mittwoch von Innenstaatssekretär Ole Schröder (CDU) im Plenum des deutschen Parlaments beantwortet wurde.



Laut Plenarprotokoll (Seite 20456, PDF) erklärte Schröder, dass von Januar bis September diesen Jahres 205 "politisch motivierte Straftaten mit der Nennung des Unterthemas sexuelle Orientierung" gemeldet worden seien. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur 171. Insgesamt konnten bei diesen Taten 99 Tatverdächtige ermittelt werden, 2015 waren es noch 86.



Allerdings bilden diese Zahlen nur einen Teil der homophoben Übergriffe ab. Die Polizeibehörden verweisen etwa darauf, dass viele Fälle gar nicht angezeigt werden, bzw. nicht eindeutig als homophobe Straftaten eingeordnet werden, sondern möglicherweise als Delikte, die aufgrund von Alkoholeinfluss verübt werden. Auch gibt es keine einheitlichen Polizeistatistiken – so werden in Hamburg oder Köln keine Zahlen erhoben. Außerdem handelt es sich um vorläufige Fallzahlen, die sich bis zum Meldeschluss Ende Januar noch verändern können.

Hälfte der Fälle aus Berlin

Berlin bemüht sich seit ein paar Jahren, die Fälle besser zu erfassen – und stellt nun mit 113 Straftaten in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als die Hälfte aller bundesweit erhobenen homophoben Übergriffe, obwohl die Hauptstadt freilich nicht homophober ist als andere Teile des Landes.



Auch in Berlin werden allerdings viele Taten nicht gemeldet: Maria Tischbier, die Ansprechpartnerin der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, erklärte im Frühjahr, die Dunkelziffer in der Hauptstadt betrage schätzungsweise 80 bis 90 Prozent. "Wenn bei der Polizei mehr Strafanzeigen eingehen, bedeutet das nicht, dass prinzipiell mehr passiert, sondern dass mehr Menschen zur Polizei kommen und Taten zur Anzeige bringen", so Tischbier.

Volker Beck fordert mehr polizeiliche Ansprechspartner für Schwule und Lesben

Auch Volker Beck glaubt, dass die Anzeigenbereitschaft größer sei und deshalb mehr Fälle ans Tageslicht kämen. Er forderte andere Städte auf, wie Berlin einen Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen zu ernennen, um Opfer homophober Straftaten zu ermutigen, die Polizei einzuschalten.



Von der Bundesregierung erwartet der Grünenpolitiker ebenfalls mehr Einsatz: "Vor dem Hintergrund der angestiegenen Zahlen ist die Bummelei beim Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie unerträglich", so Beck. Der Nationale Aktionsplan, den CDU/CSU und SPD bereits vor drei Jahren im Koalitionsvertrag versprochen hatten, soll laut Bundesregierung "Anfang 2017", also nur wenige Monate vor der Bundestagswahl, ins Kabinett kommen (queer.de berichtete). (dk)