Osnabrück

Volker Beck erhält Rosa-Courage-Preis 2017

Volker Beck setzt sich seit Jahrzehnten innerhalb des LSVD und der Grünen für LGBTI-Rechte ein (Bild: flickr / Heinrich-Böll-Stiftung / cc by 2.0)

Im kommenden Jahr wird der grüne Vorreiter für LGBTI-Rechte mit dem Rosa-Courage-Preis ausgezeichnet, der zum inzwischen 26. Mal vergeben wird.



Die Osnabrücker LGBTI-Kulturtage "Gay in May" haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass im kommenden Jahr der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck den Rosa-Courage-Preis erhalten wird. Mit der Auszeichnung, die seit 1992 verliehen wird, werden Personen gewürdigt, die auf engagierte und mutige Weise für die Rechte von LGBTI eingetreten sind.



"Sein Einsatz für Minderheiten begann früh", lobten die Veranstalter den 55-Jährigen. "So bekämpfte er 1986, auf dem Höhepunkt der Aids-Hysterie, die restriktive Politik von Peter Gauweiler, der unter anderem Zwangsuntersuchungen für Nicht-Europäer und 'Risikogruppen' wie Homosexuellen verlangte." Beck habe sich über Jahrzehnte hinweg für die Öffnung der Ehe, die Streichung des Paragrafen 175 und die Entschädigung der Opfer sowie die Abschaffung der "Rosa Listen" eingesetzt, als prominenter Vertreter des Lesben- und Schwulenverbands und der Grünen und seit 1994 als Bundestagsabgeordneter. Auch außerhalb Deutschlands habe Beck dabei stets für die Gleichstellung von Homosexuellen geworben, etwa in Russland, Polen oder in der Türkei.



Die feierliche Übergabe des Preises wird am 22. Mai 2017 um 18 Uhr im Friedenssaal des Historischen Rathauses von Osnabrück stattfinden. In den letzten Jahren wurden unter anderem Klaus Wowereit, Manfred Bruns und Brigitte Zypries mit dem Rosa-Courage-Preis geehrt. (dk)