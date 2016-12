Bundestagswahl 2017

Grüne NRW schicken Sven Lehmann in den Bundestag

Wechselt nach Berlin: Sven Lehmann ist seit 2010 Ko-Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Nordrhein-Westfalen (Bild: Bündnis 90/Die Grünen NRW)

Der schwule Landesvorsitzende wird im kommenden Jahr auf Listenplatz vier mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Berlin wechseln.



Der schwule Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Sven Lehmann, wurde am Freitagabend von der Landesdelegiertenkonferenz in Oberhausen mit 89,9 Prozent auf Platz vier der Landesliste für die Bundestagswahl 2017 gewählt. Er hatte keinen Gegenkandidaten.



Zuvor hatte sich der 36-jährige Kölner, der mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Partei im NRW-Landtag, Arndt Klocke, zusammenlebt, um Platz zwei beworben, war jedoch in einer Kampfkandidatur dem Bundestagsabgeordneten und Umweltpolitiker Oliver Krischer unterlegen. Lehmann hatte seine Bewerbungsrede mit einen Verweis auf das Massaker in Orlando begonnen und sich als Kämpfer für Minderheitenrechte empfohlen. Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Grünen versprach er die Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare.



Lehmann will sich im Bundestag laut Bewerbung in den Bereichen "Kinder und Jugend und Familie" und "Sozialpolitik" engagieren. Sein Einzug gilt damit als sicher: Derzeit sind die NRW-Grünen mit 13 Abgeordneten im Parlament vertreten, 2013 erzielten sie im Bundesland 8,0 Prozent der Stimmen.



Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck hatte sich weder für die Männerplätze zwei, vier, sechs und acht beworben, seine Kandidatur wollte er von der Stimmung des Parteitags abhängig machen. Die Wahlvorgänge dauern an. (cw)