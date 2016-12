Bundestagswahl 2017

Kein sicherer Listenplatz: NRW-Grüne strafen Volker Beck ab

Volker Beck ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages

Der Kölner LGBTI-Aktivist scheitert bei einer Kampfabstimmung um den bereits schweren Listenplatz zwölf. Sven Lehmann, Kai Gehring und Ulle Schauws haben bessere Chancen auf den Einzug in den Bundestag.



Die Landesdelegiertenkonferenz der NRW-Grünen in Oberhausen hat am Freitagabend den Bundestagabgeordneten Volker Beck überraschend deutlich ein noch halbwegs sicheres Mandat verweigert: Bei einer Kampfabstimmung um Listenplatz zwölf gegen den Argrarpolitiker Friedrich Ostendorff erzielte der Kölner Politiker magere 24,44 Prozent.



Derzeit sind die NRW-Grünen mit 13 Abgeordneten im Parlament vertreten, 2013 erzielten sie im Bundesland 8 Prozent der Stimmen. Bundesweit erreichte die Partei 8,4 Prozent und 63 Sitze. Umfragen sehen die Grünen bei der Sonntagsfrage zwischen zehn und elf Prozent.



Nach dem Drogenskandal im Frühjahr hatte Beck seinen Hut erst spät in den Ring geworfen und konnte sich keinen nicht umkämpften Listenplatz sichern. Vorab hatte er angekündigt, sich einer oder mehreren Kampfabstimmungen stellen zu wollen. Der Kampf folgte dann mit Platz zwölf, also dem sechsten auf Männerseite, bereits überraschend spät. Beck erhielt 66 Stimmen, sein aktueller Bundestagskollege Ostendorff 188. Der Landwirt und Aktivist für artgerechechte Tierhaltung und Umweltschutz ist für seine Partei einfaches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.



In seiner kämpferischen Bewerbungsrede hatte der engagiert für Menschenrechte streitende Beck gesagt: "Die Lage ist ernst, der Hass spricht." Während die AfD die CDU nach rechts ziehe, richte sich in sozialen Netzwerken ein Hass gegen alle, die sich für Minderheiten engagieren; diese würden "entmutig und eingeschüchtert". Persönlich habe er früher einen Wutbrief pro Tag bekommen, nun seien es hundert hasserfüllte E-Mails und tausende Kommentare in sozialen Netzwerken.



Im Kampf für Minderheiten, für Menschenrechte biete er "Überzeugung und Dickköpfigkeit" an, meinte Beck, und erinnerte die Partei daran, dass sie die Gesellschaft aus dem Nachkriegsmuff und schwule und lesbische Paare aus der Rechtlosigkeit geholt habe – das gelte es zu verteidigen und für weitere Rechte wie etwa die Ehe für alle zu kämpfen. Beck bat um Vertrauen für sich, "auch mit meinen Fehlern", um für eine "Gleichheit der Verschiedenen" und eine "Politik des Respekts" zu kämpfen.



Der Abend endete mit der Vergabe des 14. Listenplatz, ebenfalls in einer Kampfabstimmung, an der sich Beck erneut nicht beteiligte. Weitere Listenplätze werden am Samstag vergeben; der Politiker hat noch nicht angekündigt, wie er weiter vorgehen will. Ulli Tückmantel, Chefredakteur der "Westdeutschen Zeitung", twitterte aus Dortmund: "Für Platz 14 (letzter für heute Abend) tritt @Volker_Beck nicht mehr an, er wird dies wohl auch morgen nicht mehr tun." Als Direktkandidat hatte Beck 2013 in seinem Wahlkreis Köln II 14,5 Prozent der Erststimmen erhalten.



Sven Lehmann holt Listenplatz vier



Bei der Nominierung für den Landesparteitag im Kölner Kreisverband hatte Beck im Juni dem schwulen Landesvorsitzenden Sven Lehmann den Vortritt gelassen (queer.de berichtete). Im Bezirksverband verzichtete er anschließend auf eine Kampfabstimmung.







Lehmann wurde am Freitag mit 89,9 Prozent ohne Gegenkandidat auf Listenplatz vier gewählt, er könnte damit erstmals in den Bundestag einziehen. Bei Platz zwei war der 36-Jährige in einer Kampfkandidatur dem Bundestagsabgeordneten und Umweltpolitiker Oliver Krischer unterlegen. Lehmann hatte seine Bewerbungsrede mit einen Verweis auf das Massaker in Orlando begonnen und sich wie Beck als Kämpfer für Minderheitenrechte empfohlen (queer.de berichtete).

Gehring holt Listenplatz zehn

Auf Listenplatz zehn setzten die NRW-Grünen den schwulen Politiker Kai Gehring, der seit 2005 Essen und das Ruhrgebiet im Bundestag vetritt und sich dort als Bildungspolitiker einen Namen gemacht hat. Der 38-Jährige sagte kürzlich in einem Interview: "Alle Schulen und Jugendeinrichtungen müssen Orte ohne Homophobie werden" (queer.de berichtete).







Auch in seiner Bewerbungsrede sprach er vor allem über Bildungsthemen. Eine AfD-Bundestagsfraktion nannte er eine "schier ekelhafte" Vorstellung. Man kenne ihn als "lautstarken Kämpfer für LGBTI-Rechte" und gegen Menschenfeindlichkeit. Natürlich werde man auch für die Ehe für alle kämpfen: "Ich will meinen Ansgar heiraten. Liebe ist Liebe."



Gehring setzte sich mit 60 Prozent gegen Felix Banaszak durch. Der Sprecher der Grünen in Duisburg hatte als Mitarbeiter der Europaabgeordneten Terry Reintke am diesjährigen CSD in Istanbul teilgenommen und war dort festgenommen worden.



Schauws schafft zweiten Durchgang



Um den Wiedereinzug in den Bundestag über den neunten Listenplatz hatte sich die Gleichstellungs- und Kulturpolitikerin Ulle Schauws beworben, die sich aber nicht gegen Maria Klein-Schmeink durchsetzen konnte. Schauws, die mit ihrer Partnerin in Krefeld zusammenlebt, sprach sich in einer kämpferischen Rede für "Freiheit, Sex und Gleichheit" aus.







Es gelte, einem Rollback im Emanzipationsbereich einen Kampf "für Akzeptanz und Würde" entgegenzusetzen, sagte die 50-Jährige in ihrer Rede. Das umfasse auch eine vollständige Gleichstellung von LGBTI-Menschen, "und zwar ohne Kompromisse". In der Kampfkandidatur gegen Sabine von der Beck um Listenplatz elf erzielte sie später 71 Prozent der Stimmen.

Unterstützung für Beck von Prominenten

Für einen sicheren Listenplatz von Beck hatten sich zahlreiche Prominente, darunter Manfred Bruns, Georgette Dee, Hella von Sinnen, Günter Wallraff, die ehemalige SPD-Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster, in einem öffentlichen Appell und in Videobotschaften starkgemacht (queer.de berichtete). Auch queer.de-Geschäftsführer Micha Schulze hatte in einem Kommentar begründet, warum der Kölner Politiker im Bundestag gebraucht werde.



Die Lage sei "ernst", schrieb Beck in seiner Bewerbung an die Parteimitglieder. "Wir kämpfen 2017 nicht nur für gute Wahlergebnisse und einen Gestaltungsauftrag für die Grünen. Als Bürgerrechtspartei müssen wir die Grundlagen unserer Freiheit verteidigen: Menschenwürde, Rechtsstaat und Demokratie."



Er wolle weiterhin "auch jenen eine Stimme geben, die sonst kaum oder nicht gehört werden: Geflüchtete, Roma, LGBTTI* und Migrant*innen genauso wie Jüd*innen, Muslimas und Muslime", so Beck. "Sicher bin ich nicht der Einzige, wohl aber ein zuverlässiger Anwalt von Minderheiten." (nb/mize)