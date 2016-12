Straight Ally

Leander Haußmann will Merkel wählen – wenn sie die Ehe öffnet





In einem Offenen Brief lobt der Film- und Theaterregisseur die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik, hat jedoch einen Kritikpunkt.



Es kommt nicht so häufig vor, dass sich prominente Heteros in Deutschland für LGBTI-Rechte starkmachen, deshalb wollen wir Leander Haußmann heute kurz würdigen.



Der Film- und Theaterregisseur und Schauspieler ("Sonnenallee", "Herr Lehmann", "Hotel Lux") hat am Samstag in der Tageszeitung "Die Welt" einen kurzen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel veröffentlicht und sie darin für ihre Flüchtlingspolitik über den grünen Klee gelobt. Wegen ihrer "großen menschlichen Geste" überlege er sogar, erstmals in seinem Leben die CDU zu wählen.



Seinen Liebesbrief an die Kanzlerin verbindet Haußmann jedoch mit dem Appell, endlich etwas gegen ihr Bauchgefühl gegenüber Lesben und Schwulen zu unternehmen:



"Ich wünsche mir, dass Sie stark bleiben. Dass Sie klarmachen, dass jeder zu uns kommen kann und Hilfe bekommt. Ich weiß, dass wir das bezahlen können, ich weiß, dass wir genügend Platz haben, und ich weiß, dass jeder Mensch, der gerettet wird, jedes Risiko wert ist. Und ich stehe in diesem Fall an Ihrer Seite. Wenn Sie jetzt noch Ihre Haltung zur Homo-Ehe überdenken würden, stände von meiner Seite aus einer Wiederwahl nichts im Wege."



Ob diese Wahlentscheidung dann wirklich konsequent wäre, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Einsatz, lieber Leander Haußmann! (mize)