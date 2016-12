Polizeibericht

Drei Barkeeper in Berlin homophob beleidigt

Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei regelmäßig über Straftaten mit einem möglicherweise homofeindlichen Hintergrund (Bild: Sebastian Rittau / flickr / cc by 2.0)

Vermutlich weil sie nichts mehr zu trinken bekamen, fingen fünf Männer an zu pöbeln – sie wurden vorläufig festgenommen.



Am frühen Sonntagmorgen wurden drei Männer in Berlin-Schöneberg homophob beleidigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich fünf weitere Männer gegen 3.40 Uhr vor einer Bar in der Hohenstaufenstraße auf. In dem Lokal, das bereits geschlossen war, befanden sich noch die drei Angestellten im Alter von 33, 40 und 46 Jahren.



Um der Gruppe zu signalisieren, dass die Bar bereits geschlossen ist, wurden die Barbeleuchtung aus- und die helle Raumbeleuchtung eingeschaltet. Daraufhin soll einer der Männer gegen die verschlossene Eingangstür gesprungen sein und dann gegen diese getreten haben. Der 40-jährige Mitarbeiter ging daraufhin zur Tür, öffnete diese und teilte dem Verdächtigen mit, dass die Tür videoüberwacht wird. Anschließend schloss der Angestellte wieder die Tür.



Daraufhin sollen die offensichtlich alkolisierten Männer die Mitarbeiter lautstark homophob beleidigt haben. Diese alarmierten wegen des Verhaltens die Polizei. Die Beamten nahmen kurz darauf die geflüchteten Pöbler, die sich zwischenzeitlich in zwei Gruppen aufgeteilt hatten, in der Nähe vorläufig fest. Nach Personalienfeststellungen und Atemalkoholkontrollen wurden die Verdächtigen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren wieder entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen. (cw/pm)