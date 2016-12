Schicksalswahl

Österreich: Van der Bellen ist neuer Bundespräsident

Ein LGBI-freundlicher Politiker zieht in die Wiener Hofburg ein: Alexander Van der Bellen kämpfte als Nationalratsabgeordneter der Grünen für die Aufhebung der homophoben Sonderstrafgesetze und für die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben (Bild: Wolfgang Zajc)

Nach den Hochrechnungen liegt der frühere Grünen-Chef Alexander Van der Bellen mit 53,3 Prozent uneinholbar vorn. Der Rechtspopulist Norbert Hofer räumte bereits seine Niederlage ein.



Nach den Hochrechnungen wird der frühere Grünen-Vorsitzende Alexander Van der Bellen nun doch noch neuer österreichischer Bundespräsident. Nach Auszählung von 86 Prozent der abgegebenen Stimmen liegt der 73-Jährige bei 53,3 Prozent, während auf seinen Gegenkandidaten Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ nur 46,7 Prozent entfallen. Der Stimmenunterschied fällt deutlich größer aus als erwartet und ist laut Wahlforschern nicht mehr umkehrbar.



Van der Bellen hat in den meisten bisher ausgezählten Gemeinden und Bezirken zulegen können. Gegenüber der ersten Wahl gewann er im Durchschnitt zwischen 1,5 und 2,5 Prozentpunkten hinzu. Umgekehrt konnte der 45-jährige Hofer nur in sehr wenigen Stimmbezirken neue Wähler mobilisieren. Die Wahlbeteiligung ist von 72,7 auf 73,9 Prozent leicht gestiegen.



Der FPÖ-Politiker räumte seine Niederlage bereits ein: "Ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst", schrieb Hofer auf seiner Facebook-Seite. "Alexander Van der Bellen gratuliere ich zu seinem Erfolg und bitte alle Österreicher, zusammen zu halten und zusammen zu arbeiten. Wir alle sind Österreicher, ganz egal, wie wir uns an der Wahlurne entschieden haben."



Das vorläufige amtliches Endergebnis wird dennoch erst am Montag feststehen, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt werden dürfen. Bei der ersten Stichwahl im Mai lag Hofer in den ersten Hochrechnungen noch in Führung, mit der Auszählung von Wahlkreisen in größeren Städten konnte Van der Bellen jedoch aufholen. Mit Hilfe der Briefwahlstimmen hatte der ehemalige Grünenchef dann schließlich seinen ersten Sieg erringen können.

Dauer-Wahlkampf in der Alpenrepublik

Der Wahlkampf um das neue Staatsoberhaupt zog sich in Österreich über ein Jahr hin. Im April haben sich Hofer und Van der Bellen im ersten Wahlgang als die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen für die Stichwahl qualifiziert. Hofer lag mit 35 Prozent deutlich vor Van der Bellen (21 Prozent). Die Stichwahl im Mai konnte der frühere Grünen-Politiker allerdings knapp mit 50,3 Prozent der Stimmen für sich entscheiden (queer.de berichtete).







Norbert Hofer hat die Anfechtung der ersten Stichwahl nicht geholfen (Bild: FPÖ)

Anfang Juli erklärte der Verfassungerichtshof nach einem Einspruch der FPÖ die Wahl allerdings für ungültig, weil die Briefwahlstimmen zu früh ausgezählt worden waren ( queer.de berichtete ). Die Wiederholung der Stichwahl am 2. Oktober wurde dann schließlich abgesagt, weil die Klebestreifen bei den Briefwahlunterlagen nicht gut genug geklebt haben.Van der Bellen und Hofer stehen sich in ihren politischen Positionen diametral gegenüber, auch in queerpolitischen Fragen. Österreichs Homoverbände unterstützten praktisch einhellig den ehemaligen Grünen-Vorsitzenden, der sich seit Jahrzehnten für gleiche Rechte einsetzt. Hofer macht dagegen aus seiner Ablehnung von LGBTI-Rechten keinen Hehl. Im Wahlkampf sprach er sich wiederholt gegen die Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren aus – und will ihnen sogar das Adoptionsrecht wieder nehmen, indem er ein Adoptionsverbot in der Bundesverfassung verankert. (cw)