Die SPD und der Paragraf 175

Die Wanderausstellung, mit der sich die SPD ein wenig selbst feiert, besteht aus neun großflächigen Tafeln

Eine Ausstellung in der Volkshochschule Leipzig erfoscht einen weißen Fleck in der deutschen Geschichte.



Anlässlich der Hirschfeld-Tage 2016 wird die von den ehemaligen Schwusos in NRW erstellte Wanderausstellung "Die SPD und der Paragraf 175" erstmals in Leipzig ausgestellt. Mit einer Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen über Diskriminierungserfahrungen in der DDR, der Bundesrepublik und über homosexuelle Senioren wurde sie am Freitagabend in der Volkshochschule in der Löhrstraße 3 eröffnet.



Mit neun Schautafeln thematisiert die Ausstellung nicht nur die Anstrengungen von einzelnen Sozialdemokraten für eine Entkriminalisierung der Homosexualität, sondern auch die Gründung der Schwusos sowie den langen Weg, bis die Rechte von Lesben und Schwulen endlich im SPD-Grundsatzprogramm Platz fanden. Am Ende stehen die ersten Anstrengungen zur Rehabilitierung der Nachkriegsopfer, für die Bundesjustizminister Heiko Maas im Oktober einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gab (queer.de berichtete).

August Bebel kämpfte mit Magnus Hirschfeld für eine Streichung

Seit der Einführung des Paragrafen 175 im Deutschen Reich am 1. Januar 1872 gab es immer wieder Anstrengungen Einzelner in der Sozialdemokratischen Partei, die Bestrafung der "widernatürlichen Unzucht" zwischen Personen männlichen Geschlechts zu beenden. 1898 brachte der damalige SPD-Vorsitzende August Bebel erstmals einen Antrag auf Streichung in den Reichstag ein. Ein Jahr zuvor hatte der Arzt und Vorsitzende des Wissenschaftlich-humanitären Komitees Magnus Hirschfeld eine entsprechende Petition gestartet und dafür 6.000 Unterschriften gewonnen.



In der Weimarer Republik gehörte SPD-Reichsjustizminister Gustav Radbruch zu den Befürwortern einer Streichung – allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Die Nationalsozialisten verschärften 1935 den Paragrafen sogar noch, der nach der Befreiung dann unverändert in Kraft blieb. Erst 1969 setzte SPD-Bundesjustizminister Gustav Heinemann eine weitreichende Liberalisierung durch. Endgültig gestrichen wurde der Paragraf 175 jedoch erst 1994 von einer CDU-geführten Bundesregierung im Zuge der Rechtsanpassung mit der ehemaligen DDR.



Die Idee zur Ausstellung, die einen "weißen Fleck" in der deutschen sowie der SPD-Geschichte erforscht, hatte der Kölner Schwusos-Aktivist Fabian Spies, der gemeinsam mit der NRW-Landtagsabgeordneten Ingrid Hack die Recherchen durchführte und die Texte schrieb. Gestaltet wurden die informativen Tafeln von Lene Steinmann. (dd)

