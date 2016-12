Polizeibericht

Berlin: Zwei Männer im U-Bahnhof homophob beleidigt und verletzt

Der U-Bahnhof Boddinstraße liegt in der Nähe des Berliner Clubs SchwuZ (Bild: (cc) A.Savin / wikipedia)

Im Neuköllner U-Bahnhof Boddinstraße wurden ein 28- und ein 31-Jähriger beschimpft und getreten.



Bereits in der Nacht zu Sonntag wurden laut Polizeibericht zwei Männer im Berliner Bezirk Neukölln zunächst beleidigt und dann verletzt.



Die beiden 28 und 31 Jahre alten Opfer zeigten am Sonntagnachmittag an, dass sie kurz nach ein Uhr im U-Bahnhof Boddinstraße aus einer Männergruppe heraus homophob beleidigt worden seien. Anschließend habe einer der Männer in Richtung des 28-Jährigen getreten und ihn am Unterarm getroffen. Nähere Angaben zu den mutma'ßlichen Tätern machte die Polizei nicht.



Im Anschluss haben die beiden den Bahnhof verlassen. Die leichte Verletzung am Unterarm musste zunächst nicht medizinisch behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.



Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei regelmäßig über Straftaten mit einem mutmaßlich homo- oder transfeindlichen Hintergrund. (cw/pm)