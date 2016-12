Erste umfassende Untersuchung

MV: Fast alle LGBT-Schüler beklagen Diskriminierung

Die Schule soll sich laut der Expertise mehr für schwule, lesbische, bisexuelle und trangeschlechtliche Schüler engagieren (Bild: Gays With Kids)

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Schulen mehr für schwule, lesbische und transsexuelle Schüler tun, so das Ergebnis einer Expertise.



In Schwerin ist am Montagvormittag das erste umfassende Experten-Gutachten über Homo- und Transfeindlichkeit unter Schülern im Land Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt werden. Die Expertise, die vom Menschenrechtsverein "Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern" erstellt worden ist, kommt zu dem Ergebnis, dass bei schwulen, lesbischen und transsexuellen Jugendlichen Diskriminierung und Ausgrenzung nach wie vor "eine große Rolle" spielten. Sie ist noch nicht online abrufbar.



Die Forscher befragten über 200 heterosexuelle Schüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis zehn mit Hilfe von Fragebögen und veranstalteten insgesamt 18 Gruppendiskussionen. Außerdem gaben 115 junge Lesben, Schwule und Bisexuelle aus Rostock Auskunft über Diskriminierungserfahrungen. Dazu wurden auch 20 ausführliche Interviews durchgeführt, die jeweils mehr als drei Stunden dauerten.



Die Ergebnisse: Die Mehrheit aller befragten Schüler befürworteten zwar abstrakt Gleichberechtigung und Akzeptanz für sexuelle Minderheiten. Je tiefer die Forscher aber in ihren Fragen bohrten, "desto stärker ist die Ablehnung gegenüber LST*", heißt es in einer Zusammenfassung der Expertise. Insgesamt dominiere bei Jugendlichen "eine Orientierung an heteronormativer Ordnung (stereotype Geschlechterrollen, biologistische Geschlechterverständnisse, hegemoniale Männlichkeit, Zweigeschlechtlichkeit)". Bei der Befragung sei auch deutlich geworden, dass Jungen homo- und transfeindlichen Aussagen "in höherem Maße" zustimmten als Mädchen.

Fortsetzung nach Anzeige

Schulklima für Akzeptanz mitentscheidend

Die Studie zeigt, dass das Schulklima einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie verbreitet homo- und transfeindliche Einstellungen sind. Schulen, die sich mehr um das Thema kümmerten, hätten danach weniger Probleme mit Homo- und Transphobie. Die Ablehnung von LGBT steht dabei nicht im luftleeren Raum, sondern überschneide sich auch mit anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, etwa dem antimuslimischen Rassismus.



Diskriminierende Erfahrungen bei schwulen, lesbischen und bisexuellen Schülern seien laut der Befragung weit verbreitet: Unter LGB-Schülern in dieser Gruppe gaben demnach 87 Prozent an, bereits Diskriminierungen im öffentlichen Raum erlebt zu haben. 63 Prozent haben Gewalttaten im Alltag erlebt. In den ausführlichen Interviews hätten zudem alle Befragten erklärt, dass sie sich insbesondere bei ihrem Coming-out von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen gefühlt hätten. Dabei habe Angst vor Diskriminierung und vor Neonazi-Gewalt eine große Rolle gespielt. Kritisiert wurden mangelnde Beratungsangebote, insbesondere im ländlichen Bereich.

Akzeptanz "kein Minderheitenthema"

In der Expertise heißt es, dass die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen "kein Minderheiten-Thema" sei, sondern alle Menschen etwas angehe. Daher empfehlen die Experten, dass in Schulen das Thema der LGBT-Lebensweisen besser behandelt werden müsste. Pädagogen müssten dazu aus- und weitergebildet werden und die Thematik in Rahmenplänen von mehreren Schulfächern – darunter Deutsch, Religion und Biologie – berücksichtigt werden.



Die Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD Mecklenburg-Vorpommern begrüßte die Expertise, da nun "erstmals fundierte Aussagen über die Lebensrealität von Lesben, Schwulen und Trans* in unserem Bundesland vorliegen", erklärte Schwusos-Chef Reno Banz. "Es zeigt sich aber auch, dass Mecklenburg-Vorpommern mit dem 'Landesaktionsplan für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt' und der im Koalitionsvertrag vereinbarten Schaffung von Ansprechpartnern bei der Landespolizei auf dem richtigen Weg ist", so Banz. "Es kommt nun auf eine zügige und engagierte Umsetzung verbunden mit einer ausreichenden Finanzierung an." (dk)