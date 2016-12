Regenbogen-Trikots

Russische Abgeordnete: FIFA-Game ist Homo-"Propaganda"

Russische Abgeordente befinden wegen ein paar Farben auf einem digitalen Hemd am Rande des Nervenzusammenbruchs (Bild: EA Sport)

Im offiziellen FIFA-Computerspiel dürfen Gamer auch in Regenbogenfarben auflaufen. In Russland gibt es daher Forderungen, das Spiel als jugendgefährdend einzustufen.



Russische Abgeordnete der Putin-Partei "Einiges Russland" und der Kommunisten haben laut der Tageszeitung "Iswestija" am vergangenen Donnerstag die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor aufgefordert, die beliebte Sportsimulation "FIFA 17" des amerikanischen Herstellers Electronic Arts (EA) zu überprüfen. Das Computerspiel, das von EA Canada entwickelt worden war, verstoße gegen das 2013 erlassene Gesetz gegen Homo-"Propaganda".



Die Abgeordneten bemängelten, dass EA vorübergehend bis Ende November ein kostenloses Online-Update angeboten hatte, mit dem man die Spieler in Regenbogenfarben einkleiden konnte. Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der "Rainbow Laces"-Kampagne des britischen LGBTI-Verbandes Stonewall durchgeführt, der damit gegen Homophobie im Profifußball kämpfen wollte. Im Rahmen dieser Aktion wurde etwa das Londoner Wembley-Stadion in Regenbogenfarben erleuchtet (queer.de berichtete).

Auf dem "FIFA 17"-Cover prangt der deutsche Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund (Bild: EA Sports) Bild vergrößern

Eine Überprüfung des "Propaganda"-Spiels forderte etwa die Abgeordnete Irina Rodnina von Putins Partei "Einiges Russland". Die ehemalige Eiskunstläuferin, die für die Sowjetunion drei olympische Goldmedaillen gewonnen hatte, sagte gegenüber "Iswestija", die Medienbehörde müsse überprüfen, ob das Spiel an Jugendliche abgegeben werden dürfe. "Jedes Land hat interne Gesetze und Regeln. Diese müssen eingehalten werden", so Rodnina.



Auch der kommunistische Abgeordnete Waleri Raschkin unterstützte die Beschwerde gegen das Computerspiel. Der Spieleentwickler müsse verhindern, dass russische Gamer Zugang zu den Regenbogentrikots haben. Ansonsten müsse die Altersfreigabe auf 18 Jahre erhöht werden. "Wenn sie sich weigern, müssen wir eingreifen", so Raschkin. Die russischen Kommunisten gelten als nicht weniger homophob als die Putin-Partei – im vergangenen Jahr wollten sie beispielsweise zum "Schutz" der heterosexuellen Jugend Coming-outs verbieten (queer.de berichtete).



Die Medienaufsicht Roskomnadsor ist bereits in der Vergangenheit gegen Homo-"Propaganda" vorgegangen: So erzwang die Behörde etwa die Schließung einer populären Online-Community für russischsprachige LGBTI-Teenager (queer.de berichtete).



Der in Kalifornien ansässige Spielehersteller EA gilt als LGBTI-freundliches Unternehmen. Der Konzern wurde von der LGBTI-Organisation "Human Rights Campaign" in die Liste der "Best Places to Work 2016" aufgenommen. In mehreren EA-Spielen gibt es homosexuelle Figuren – bereits 2012 verteidigte ein EA-Sprecher diese Praxis gegen Kritik christlich-konservativer Aktivisten in den USA (queer.de berichtete). (dk)