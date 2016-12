> Home > Meinung > Blog Heute, 14:52h 1 Teilen: | Soziales Experiment Video: Schwuler Heiratsantrag vor dem Dom

Max und Enrico bringen die Domplatte zum Beben. Bild: anyway



Öffentliche Heiratsanträge sind keine Seltenheit. Aber was passiert, wenn sich zwei schwule Männer in der Öffentlichkeit verloben?



"Entschuldigung, könnt ihr kurz ein Video von uns machen?" Dieser Satz von Lockvogel Max bringt Kölner Passanten dazu, kurz innezuhalten. Dass sie für ein Video-Experiment unvorbereitet Zeugen einer schwulen Verlobung werden sollen, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch Lockvogel Enrico gibt sich völlig ahnungslos und tut ganz überrascht, als Max vor ihm auf die Knie fällt. Das ganze findet nicht irgendwo statt, sondern direkt vor dem Kölner Dom. Verwunderung, Erstaunen, verdutzte Gesichter, aber auch große Freude – so lassen sich die Reaktionen zusammenfassen. Das entsprechende Video ist nun auf Youtube erschienen:



Direktlink



Die Idee dazu hatte Enrico aus dem queeren Jugendzentrum anyway in Köln. "Ich habe mich oft gefragt, wie tolerant Köln wirklich ist. Wie würden die Menschen darauf reagieren, wenn etwas gewohntes plötzlich neu und anders wird?", meint der 19-Jährige. Die Reaktionen waren überwiegend positiv, nur eine negative Bemerkung begegnete dem jungen Filmteam. "Beim Dreh hat jemand im Hintergrund gay gerufen. Das war mehr Beleidigung als positive Zustimmung. Außerdem hat sich ein älteres Pärchen gegen die Öffnung der Ehe für alle ausgesprochen", sagt Enrico. Für ihn und die anderen Jugendlichen wird es nicht das letzte soziale Experiment sein, das sie im Rahmen des Youtube-Projektes



Das Redaktionsteam trifft sich jeden Montag von 17 bis 22 Uhr zum kreativen Austausch, Videoschneiden und Filmen im anyway (Kamekestraße 14, Haltestelle Friesenplatz). Interessierte Jugendliche mit oder ohne Filmerfahrungen sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mehr Informationen gibt es unter Mehr zum Thema:

