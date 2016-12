Terrorismus

IS soll mutmaßlichen Schwulen in Syrien exekutiert haben

Die Flagge des "Islamischen Staates" weht noch über Teilen von Syrien und des Iraks

Erneut rühmen sich die Terroristen damit, einen Mann wegen Homosexualität vom Dach gestürzt und gesteinigt zu haben.



Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat vergangenen Samstag eine neue Fotoserie veröffentlicht, in der die angebliche Hinrichtung eines Mannes wegen mutmaßlicher Homosexualität gezeigt wird. Der Vorfall soll sich im Bezirk Aleppo in Syrien zugetragen haben.



Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Mann zunächst von einem mehrstöckigen Haus gestürzt wird. Ein weiteres Foto zeigt, wie er reglos am Boden liegt, während er von mehreren Männern mit Steinen beworfen wird. Auf einem Bild sind neben erwachsenen Schaulustigen auch Kinder abgebildet, die der brutalen Hinrichtung zusehen. Es kann nur darüber spekuliert werden, ob die Zuschauer freiwillig zur Exekution gekommen sind oder dazu gezwungen wurden.



Derzeit befindet sich der IS in Syrien und Irak auf dem Rückzug. Mit brutalen Hinrichtungsbildern hat die Terrororganisation in der Vergangenheit immer wieder um Kämpfer geworben. queer.de verzichtet anders als viele insbesondere internationale Medien darauf, die Bilder der Hinrichtung zu zeigen (queer.de berichtete). Sie sind nicht unabhängig entstanden und nicht mit dem Presserecht und der Würde der Opfer vereinbar, außerdem entsteht dadurch ein Wettlauf nach noch grausameren Bildern.



Insgesamt soll der IS in Syrien und im Irak tausende Menschen ermordet haben, darunter auch viele mutmaßliche Homosexuelle. In seinem "Strafrecht" sieht er eine Todesstrafe neben Homosexualität unter anderem auch für Ehebruch, den Abfall vom islamischen Glauben und das Spionieren für den Gegner vor (queer.de berichtete). (cw)