KLM präsentiert:

Fünf Gründe für einen Ausflug nach Amsterdam

Brücke über die Prinsengracht: Fahrrad und Kanalboot sind die besten Verkehrsmittel, um Amsterdam zu entdecken (Bild: (cc) stephenrwalli / flickr)

Ob wegen der Drag Kings an den Hartjesdagen oder dem neuen Aidsmonument – die niederländische Grachtenstadt ist immer eine Reise wert.



Von Karsten Schultz



Für Schwule und Lesben gehört Amsterdam seit vielen Jahrzehnten zu den attraktivsten Städten Europas. Hier wurde das erste Homomonument der Welt errichtet und die allererste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen.



Auch wenn viele Metropolen aufgeholt haben und auch Amsterdam nicht frei von Konflikten ist – noch heute gibt es nirgendwo sonst pro Quadratmeter so viele queere Attraktionen wie im Zentrum der Grachentenstadt.



Im Folgenden empfehlen wir drei Events, die einen guten Anlass für einen Besuch Amsterdams darstellen, sowie – weil wir ja nicht nur Feiern wollen – zwei einzigartige Gedenkorte, die man keinesfalls verpassen sollte.

Fortsetzung nach Anzeige

1. Homomonument – seit fast 30 Jahren ein Anker der Hoffnung





Hinkommen Der Flug ans Reiseziel ist ebenso wichtig wie die Reise selbst. Daher ist es KLM sehr wichtig, dass die Reise so angenehm und komfortabel wie möglich ist – und das zum günstigen Preis bereits ab 89 €. Ab zehn deutschen Flughäfen geht es bis zu sechsmal täglich nach Amsterdam-Schiphol. Weitere Informationen, Onlinebuchung und Sonderaktionen auf www.klm.de.

Im kommenden Jahr wird das Homomonument auf dem Westermarkt in Amsterdam 30 Jahre alt. Es ist das allererste Denkmal der Welt, das Lesben und Schwulen gewidmet ist.Das Homomonument wurde 1987 eingeweiht und besteht aus drei pinkfarbenen Dreiecken, die zusammen wiederum ein großes pinkfarbenes Dreieck bilden. Das Monument wurde zum Gedenken an die Opfer der Homosexuellenverfolgung errichtet, aber auch zur Feier der Freiheit und um auf die Situation von LGBT überall in der Welt aufmerksam zu machen. Ein heute selbstverständlicher Anker der Hoffnung, mitten in der Stadt.Früher reisten queere Menschen am 30. April zum Königinnentag nach Amsterdam, seit 2014 schon drei Tage früher am 27. April zum Königstag . Es handelt sich zwar nicht offiziell um ein LGBT-Event, aber wenn man an diesem Tag in der Amsterdamer Innenstadt unterwegs ist, könnte man das durchaus meinen.Am Königstag ist die Stadt von Kopf bis Fuß auf die Farbe Orange eingestellt, bis hin zu passenden Outfits für die Haustiere. Amsterdam wird zu einem leuchtenden Farbenmeer zu Ehren der niederländischen Königsfamilie. Besonders ausgelassen gefeiert wird an der Reguliersdwarsstraat, entlang der Amstel zwischen dem Muntplein und dem Waterlooplein, und auf dem Westermarkt beim Homomonument, aber auch an der Warmoesstraat und auf dem Zeedijk.Der Amsterdam Gay Pride , der traditionell am ersten August-Wochenende stattfindet, ist nicht nur das größte queere Event der Niederlande, sondern überhaupt das größte Festival der Stadt. Dass die Parade auf dem Wasser stattfindet, macht diesen CSD weltweit einzigartig.Rund 80 dekorierte Party-Schiffe mit feierfreudigen Teilnehmern und DJs an Bord sind jedes Jahr auf Amsterdams Grachten unterwegs. Es herrscht eine ausgelassene, fröhliche Stimmung, die sich auf über die Hunderttausenden Zuschauer am Ufer der Prinsengracht und der Amstel überträgt. 2017 findet der Canal Pride am 5. August statt.Am dritten Montag im August werden auf dem Zeedijk jedes Jahr die traditionellen Hartjesdagen gefeiert. Ein farbenfrohes und ausgelassenes Straßenfest, bei dem sich seit jeher Männer als Frauen und Frauen als Männer verkleiden. Höhepunkt des Festes ist die Wahl des Hartje (Herz) und der Queen des Zeedijks.Der Ursprung der Hartjesdagen liegt im Mittelalter, wo es als ein Fest der Freiheit und Freude begangen wurde. Damals zogen Mädchen sich Matrosenkleidung und Jungen sich Kleider an. Zu dem Event, das traditionell viele Schwule und Lesben besuchen, gehört auch Straßentheater, ein Singfestival und andere musikalische Überraschungen.Amsterdams neueste Attraktion, das beeindruckende Aidsmonument in Form eines sieben Meter hohen Rechenschiebers, wurde erst am 1. Dezember zum Welt-Aids-Tag eingeweiht. Die vom französischen Künstler Jean-Michel Othoniel entworfene Installation "Living by Numbers" soll sowohl an die verstorbenen Opfer der Immunschwächekrankheit erinnern als auch denjenigen Mut machen, die heute mit dem Virus leben.Das Monument, das die Tage bis zum Sieg über das HI-Virus zählt, befindet sich am belebten Kanalufer am Oosterdokseiland zwischen Hauptbahnhof und Muziekgebouw. Die aufgereihten roten Muranoglaskugeln leuchten im Sonnenlicht.