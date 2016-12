Raub statt Sex

Gayromeo-Räuber "Marcus" festgenommen

Mit diesem (jetzt von uns verpixelten) Foto hatte die Münchner Polizei nach dem mutmaßlichen Gayromeo-Räuber "Marcus" gefahndet (Bild: Polizei München)

Schneller Fahndungserfolg in München: Ein 19-Jähriger soll einen 38-jährigen Schwulen in die Falle gelockt und beraubt haben.



Die erst Ende November gestartete Öffentlichkeitsfahndung der Münchner Polizei war erfolgreich: Wie die Pressestelle am Donnerstag mitteilte, konnte sie am Dienstag einen 19-Jährigen festnehmen, der im Sommer einen 38-Jährigen über Planetromeo (ehemals Gayromeo) in die Falle gelockt und beraubt haben soll.



Der Tatverdächtige hatte auf dem schwulen Datingportal ein Profil unter dem Namen "Marcus" angelegt und lernte dort sein späteres Opfer kennen. Die beiden Männer trafen sich am 1. Juli gegen 23.10 Uhr am Münchner S-Bahnhof Aubing, doch es kam nicht zum Sex. Sie unterhielten sich zunächst, als plötzlich zwei weitere Personen hinzustießen.



Im weiteren Verlauf wurde der 38-Jährige unvermittelt von "Marcus" zu Boden getreten und von den beiden anderen Unbekannten geschlagen. Dabei wurde ihm die Brusttasche mit Geldbeutel und Mobiltelefon heruntergerissen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Fortsetzung nach Anzeige

Am Nikolaustag am Arbeitsplatz festgenommen

Aus dem vorangegangenen Chat-Verlauf auf Planetromeo konnte die Polizei ein Foto von "Marcus" sichern. Nach einem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung wurde es Ende November von der Polizei veröffentlicht (queer.de berichtete).



Aufgrund der eingegangenen Hinweise ergaben sich schließlich konkrete Anhaltspunkte auf einen 19-Jährigen, der in München arbeitet. Er konnte am 6. Dezember an seinem Arbeitsplatz festgenommen werden. Die Ermittlungen in Bezug auf seine Mittäter dauern noch an.



Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Komplizen oder zu möglichen weiteren Taten von "Marcus" geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. (089) 2910-0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)