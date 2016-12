"Hier ist nicht Mann noch Frau"

Tag der Menschenrechte: EKD wirbt für LGBTI-Gleichbehandlung

Die EKD setzt sich mit der Materialsammlung für eine Gleichbehandlung von Homo- und Heterosexuellen ein (Bild: EKD)

In einer Materialsammlung kritisiert die evangelische Kirche die Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und transgeschechtlichen Menschen.



Zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) das Heft "Hier ist nicht Frau noch Mann" (PDF) herausgegeben, in dem das "Recht auf Gleichbehandlung ungeachtet sexueller Orientierung und Identität" gefordert wird. Die 38-seitige Materialsammlung enthält Hintergründe zur Diskriminierung von LGBTI in Deutschland und weltweit, Plädoyers für die Gleichbehandlung, eine Begriffserklärung sowie Predigtanregungen und liturgisches Material.



In seiner Einführung schreibt EKD-Chef Heinrich Bedford-Strohm: "In Deutschland gibt es mittlerweile viele Menschen, die keine Angst haben, über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und doch sind wir auch in unserem Land noch nicht bei einem vorurteilsfreien, unbefangenen Umgang miteinander angelangt." Tagtäglich "angefeindet oder als 'anders' angesehen zu werden", präge das Leben vieler Millionen Menschen weltweit.



Innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es seit Jahren Auseinandersetzungen um die Frage, ob Schwule und Lesben gleichbehandelt werden sollen. 2013 stellte die EKD eine Orientierungshilfe vor, nach der gleichgeschlechtliche Paare als "gleichwertig" anzusehen seien (queer.de berichtete). In den meisten Landeskirchen werden daher schwule und lesbische Paare anerkannt, allerdings meist nicht gleichbehandelt wie heterosexuelle Paare. Ein ausdrückliches Verbot der öffentlichen Segnung von Homo-Paaren gibt es nur noch in Württemberg, wo homofreundliche Pfarrer öffentlich von der Landeskirche zurechtgewiesen werden (queer.de berichtete). (dk)